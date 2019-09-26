Масові ДТП з маршрутками в Україні: в поліції назвали причини лиха

Багато перевізників ігнорують технічний стан своїх маршруток, а водії працюють довше визначеного часу.

Таку думку висловили в Департаменті патрульної поліції, аналізуючи велику кількість аварій з пасажирським транспортом в Україні за останній час.

У поліції назвали основні причини ДТП, які призвели до тяжких наслідків. Серед них:

- відсутність пасків безпеки для пасажирів;

- режим праці та відпочинку водіїв, який сьогодні недостатньо контролюється органами державної влади;

- відсутність належного контролю за випуском пасажирського транспорту на лінію.

ДТП з маршрутками Департамент патрульної поліції

У зв'язку зі збільшенням ДТП, в патрульній поліції ініціювали питання про внесення змін до законодавства в частині збільшення штрафів за неналежне перевезення пасажирів.

ДТП з маршрутками Департамент патрульної поліції

Також на законодавчому рівні поліція ініціює заборону перевозити пасажирів у транспортних засобах, які за конструкцією передбачені для перевезення вантажів, але пройшли процедуру переобладнання.

Крім того, перевізників зобов'яжуть обладнати крісла пасками безпеки.

Сидіння в переобладнаних мікроавтобусах складаються від сильного удару Департамент патрульної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 21 - 22 вересня в Україні трапилось дві масштабні ДТП за участю пасажирського транспорту і фур. У цих аваріях загинуло 18 осіб.

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