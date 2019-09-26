Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Масові ДТП з маршрутками в Україні: в поліції назвали причини лиха

5.2т Читати матеріал російською

Багато перевізників ігнорують технічний стан своїх маршруток, а водії працюють довше визначеного часу.

Таку думку висловили в Департаменті патрульної поліції, аналізуючи велику кількість аварій з пасажирським транспортом в Україні за останній час.

У поліції назвали основні причини ДТП, які призвели до тяжких наслідків. Серед них:

- відсутність пасків безпеки для пасажирів;

- режим праці та відпочинку водіїв, який сьогодні недостатньо контролюється органами державної влади;

- відсутність належного контролю за випуском пасажирського транспорту на лінію.

Новини
"Змивав кров сина": подробиці смертельної ДТП зі школярем під Рівним
ДТП з маршрутками

ДТП з маршрутками

Департамент патрульної поліції

У зв'язку зі збільшенням ДТП, в патрульній поліції ініціювали питання про внесення змін до законодавства в частині збільшення штрафів за неналежне перевезення пасажирів.

ДТП з маршрутками

ДТП з маршрутками

Департамент патрульної поліції

Також на законодавчому рівні поліція ініціює заборону перевозити пасажирів у транспортних засобах, які за конструкцією передбачені для перевезення вантажів, але пройшли процедуру переобладнання.

Крім того, перевізників зобов'яжуть обладнати крісла пасками безпеки.

Сидіння в переобладнаних мікроавтобусах складаються від сильного удару

Сидіння в переобладнаних мікроавтобусах складаються від сильного удару

Департамент патрульної поліції

Новини
Завантаження по повній: під Києвом росте бетонне "гетто"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 21 - 22 вересня в Україні трапилось дві масштабні ДТП за участю пасажирського транспорту і фур. У цих аваріях загинуло 18 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна
Теги
ДТП авто кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel