Масові арешти кримських татар: названа мета окупантів

Російські окупанти влаштували масові обшуки й арешти кримських татар напередодні виборів України з метою залякування місцевих жителів, які намагаються взяти участь у голосуванні за майбутнього президента.

Про це в ефірі ObozTV повідомив перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Ізет Гданов. Він зазначив, що росіяни роблять усе для того, щоб жителі півострова боялись звідти виїжджати.

"Окупанти влаштували свій терор спеціально напередодні виборів президента України саме за те, що етнічні українці і кримсько-татарський народ намагаються взяти участь у голосуванні", – сказав Гданов.

Гданов також повідомив, що внаслідок масових обшуків у кримських татар, які відбулись зранку 27 березня, 55 дітей залишились без батьків.

Обшуки кримських татар у Криму Цензор.НЕТ

"На сьогодні затримані 29 людей. Їхні дітки залишились самі. Міжнародна спільнота вимагає від окупантів, щоб вони припинили терор кримськотатарського народу та етнічних українців на тимчасово окупованій території та звільнили всіх заручників", – додав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в анексованому Криму працівники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня влаштували масові обшуки у щонайменше 25 домівках кримських татар. Їх підозрюють в участі у забороненій в Росії релігійній організації "Хізб ут-Тахрір". Адвокатів, які приїхали на місце проведення слідчих заходів, не допустили до підзахисних. Пізніше Головним управління Нацполіції в Криму та Севастополі було порушено кримінальне провадження за фактами обшуків у Сімферополі.

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