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30 травня • оновлено в 14:26
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Масове вбивство на Житомирщині: спливла інформація про інший тяжкий злочин стрілка

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Анатолій Захаренко, який розстріляв сімох людей на Житомирщині, раніше відбував покарання в Росії за тяжкий злочин, а після неодноразово поводився неадекватно.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За даними слідства, Анатолій Захаренко 1962-го року, народився в Російській Федерації. У Російській же Федерації за часів СРСР отримав кримінальний термін – близько 7 років за вчинення тяжкого злочину. Нам також відомо, що ця людина неодноразово поводилась агресивно під впливом алкоголю", – зазначив Геращенко.

Анатолій Захаренко

Анатолій Захаренко

5 Канал

За його словами, слідство не вірить у версію Захаренко про самооборону з кількох причин.

"Троє загиблих були застрелені сплячими, що повністю дезавуює свідоцтва Захаренко. Також дезавуюють це свідчення і свідчення єдиного вцілілого свідка. Судячи зі свідчень свідка і попередніми даними слідства, вже після смерті гостей, які приїхали до нього, підозрюваний вклав їм в руки мисливську зброю, з якою вони приїхали, щоб показати, що нібито йому була загроза", – розповів заступник голови МВС.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

ik.arhano.ru

Геращенко розповів, що Захаренко відправлять на судово-психіатричну експертизу, яка визначить чи був він осудний під час вчинення злочину.

"Якщо він буде визнаний неосудним, він все одно буде перебувати за гратами, тільки в спеціалізованій психіатричній лікарні", – сказав Геращенко.

Він додав, що за вбивство двох і більше осіб кримінальним кодексом передбачена можливість довічного ув'язнення.

"Особисто я, якщо був би суддею, напевно, такий захід звинувачення і використовував би", – підкреслив Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Житомирі відбувся суд з обрання запобіжного заходу Анатолію Захаренко, який застрелив напередодні сім чоловік, з якими відпочивав на природі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Масове вбивство на Житомирщині
Місце
Україна
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