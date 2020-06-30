Масове вбивство на Житомирщині: син стрілка розкрив подробиці трагедії

Анатолій Захаренко, який підозрюється у вбивстві семи осіб на Житомирщині, стріляв в людей, так як "у нього не було іншого виходу".

Про це "КП в Україні" розповів син обвинуваченого Олексій Захаренко. Хлопець сказав, що дізнався про подію по дзвінку від матері.

"Батько мамі сам подзвонив. Він спочатку поліцію набрав, а потім дружину. Зізнався, убив сімох людей. У нього не було іншого виходу – він так не говорив, але я це прекрасно розумію. Просто так він би точно не стріляв. Може, щось про сім'ю сказали. Через те, що дорікнули, мовляв, і сам в армію не пішов, і ми з братом не служив. Але я не можу служити – у мене міжхребцева грижа. У Петра (старший син Захаренко – Ред. ) відстрочка – він один дитину виховує", – припустив він.

Олексій Захаренко вважає, що його батькові могла загрожувати небезпека, тому він почав стріляти.

"Я думаю, він зробив те, що повинен, якщо йому загрожувала небезпека. Батько не обманює – швидше за все, у нього і справді не було іншого виходу. Ви ж розумієте: вони зі зброєю пішли спати. Або як? Цікавий факт ... Один з автоматом лежав (є версія, що Захаренко сам розклав зброю біля убитих – Ред.). Не в машинах "стволи" були зачохленими, а там, на місці, в будиночку", – сказав він.

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