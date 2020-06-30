Масове вбивство на Житомирщині: син стрілка розкрив подробиці трагедії
Анатолій Захаренко, який підозрюється у вбивстві семи осіб на Житомирщині, стріляв в людей, так як "у нього не було іншого виходу".
Про це "КП в Україні" розповів син обвинуваченого Олексій Захаренко. Хлопець сказав, що дізнався про подію по дзвінку від матері.
"Батько мамі сам подзвонив. Він спочатку поліцію набрав, а потім дружину. Зізнався, убив сімох людей. У нього не було іншого виходу – він так не говорив, але я це прекрасно розумію. Просто так він би точно не стріляв. Може, щось про сім'ю сказали. Через те, що дорікнули, мовляв, і сам в армію не пішов, і ми з братом не служив. Але я не можу служити – у мене міжхребцева грижа. У Петра (старший син Захаренко – Ред. ) відстрочка – він один дитину виховує", – припустив він.
Олексій Захаренко вважає, що його батькові могла загрожувати небезпека, тому він почав стріляти.
"Я думаю, він зробив те, що повинен, якщо йому загрожувала небезпека. Батько не обманює – швидше за все, у нього і справді не було іншого виходу. Ви ж розумієте: вони зі зброєю пішли спати. Або як? Цікавий факт ... Один з автоматом лежав (є версія, що Захаренко сам розклав зброю біля убитих – Ред.). Не в машинах "стволи" були зачохленими, а там, на місці, в будиночку", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В ніч на 22 травня в районі села Новоселиця Житомирської області були застрелені сім чоловік. За підозрою у вбивстві затримано власника місцевого водоймища 58-річний Анатолій Захаренко.
За версією слідства, спочатку він убив двох своїх знайомих, які перебували поруч, потім почав розстрілювати шістьох інших, які спали. Одному вдалося втекти в ліс, дістатися до села і потім викликати поліцію.
Серед загиблих були бійці батальйону імені Кульчицького та в/ч 3018 НГУ.
Слідчі порушили кримінальну провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Захаренко повідомили про підозру 22 травня. На наступний день обрали запобіжний захід – утримання під вартою без можливості внесення застави.
Сам він заявив, що у нього виникла сварка з гостями і йому нібито погрожували.
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