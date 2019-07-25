Масове отруєння дітей на Херсонщині: батьків попередили про небезпеку

Після отруєння в пансіонаті "Буревісник" Херсонської області п'ятеро з 14-ти дітей опинилися під крапельницями, розповіла мама одного з потерпілих.

"Вона каже, що діти і до цього скаржилися на їжу. Але говорили, що все нормально, їм погано, але нічого критичного немає", – передав слова жінки виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в ефірі ObozTV.

За словами Несміянова, такі випадки в Україні – не рідкість. Зокрема, нагадав він, нещодавно сталося масове харчове отруєння дітей в таборі в Миколаївській області.

"Що можу сказати батькам: на жаль, від вас мало що залежить... Хіба що приїхати і перевірити (умови. – Ред.) самим, до того, як ви дитину поселили", – зазначив активіст.

"Або навіть зараз дитина може включити відео (наприклад, на смартфоні. – Ред.), і показати вам в онлайн-режимі свою кімнату і харчоблок", – порадив він.

Представник Союзу споживачів звернув увагу, що за безкоштовні путівки має відповідати місцева влада, яка їх замовляє.

"Вони ж якось приїжджали і перевіряли цей табір, чи готовий він... А вони взагалі або не приїжджають, або закривають очі на все. Їх цікавить ціна питання. Вся система сьогодні побудована так, що хто дав нижче вартість – той і виграв тендер", – обурився Несміянов.

"Чомусь забувають, що діти повинні бути не на межі виживання за мінімальну вартість, а в якихось більш-менш пристойних умовах з якимось рівнем безпеки", – додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, отруєння дітей в пансіонаті "Буревісник" с. Лазурне Скадовського району сталося 24 липня. Всіх постраждалих доставили до інфекційного відділення Скадовської центральної районної лікарні.

Раніше в літньому таборі "Салют" в курортному селі Коблево Миколаївської області отруїлися більше 40 дітей.

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