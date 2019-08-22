Масова стрілянина в Києві: суд дав можливість відкупитися двом учасникам побоїща

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня.

Про це повідомляє "Громадське" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Під варту взяли засновника охоронної фірми "Варта 1" Сергія (Лєшого) Лещенка і другого підозрюваного Акбара Магнієва.

Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві

Примітно, що прокуратура просила для фігурантів два місяці в СІЗО без альтернативи застави. Суд же пішов на поступки і визначив заставу у розмірі 153 687 тисяч гривень.

У залі суду і під судом чергували близько 200 представників "Муніципальної варти", яка стала учасником розбірок, влаштованих фірмою Лещенка.

Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві

Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві

Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві

Відзначимо, "Варта 1" здійснює охоронну діяльність і має скандальну репутацію. Так, нардеп від фракції "Народний фронт" Євген Дейдей ще в 2016 році порівнював фірму з ОЗУ.

Скандальні подробиці про Лещенка та його підприємство читайте тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" біля метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.

Конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніципальна варта" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.

За даними "Муніципальної варти", вони намагалися протидіяти незаконним кальянним у парку, які нібито "кришував" Лєший. У результаті зіткнення троє представників "Муніципальної варти" отримали поранення.

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