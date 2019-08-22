Масова стрілянина в Києві: суд дав можливість відкупитися двом учасникам побоїща

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про стрілянину в Голосіївському районі столиці 20 серпня.
Про це повідомляє "Громадське" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Під варту взяли засновника охоронної фірми "Варта 1" Сергія (Лєшого) Лещенка і другого підозрюваного Акбара Магнієва.
Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві
Примітно, що прокуратура просила для фігурантів два місяці в СІЗО без альтернативи застави. Суд же пішов на поступки і визначив заставу у розмірі 153 687 тисяч гривень.
У залі суду і під судом чергували близько 200 представників "Муніципальної варти", яка стала учасником розбірок, влаштованих фірмою Лещенка.
Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві
Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві
Суд узяв під варту учасників стрілянини в Києві
Відзначимо, "Варта 1" здійснює охоронну діяльність і має скандальну репутацію. Так, нардеп від фракції "Народний фронт" Євген Дейдей ще в 2016 році порівнював фірму з ОЗУ.
Скандальні подробиці про Лещенка та його підприємство читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" трапилася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.
Стало відомо, що до стрілянини біля кафе "Кухня Поллі" біля метро "Голосіївська" в Києві мають відношення три особи.
Конфлікт почався після того, як співробітники КП "Муніципальна варта" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які голосно щось з'ясовували між собою.
За даними "Муніципальної варти", вони намагалися протидіяти незаконним кальянним у парку, які нібито "кришував" Лєший. У результаті зіткнення троє представників "Муніципальної варти" отримали поранення.
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