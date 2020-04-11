Пранкер влаштував викриття "Укрзалізниці" через скандал з масками
Скандал із масками в "Укрзалізниці", коли працівникам локомотивного депо на Полтавщині видали замість реальних засобів захисту паперові серветки, отримав новий поворот.
У розпорядженні OBOZREVATEL опинився запис телефонної розмови пранкера з начальником того самого депо "Кременчук" Євгеном Білоцерківцем.
Під час бесіди пранкер назвався радником заступника голови МОЗ, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – Артуром Гроцем. Ім'я, судячи з усього, вигадане.
"Радник" намагався з'ясувати, що у Білоцерківця коїться із захисними масками на підприємстві. На що начальник депо пообіцяв усі саморобні маски із серветок вилучити.
OBOZREVATEL публікує запис цієї розмови, а також повне розшифрування її.
Розшифрування розмови:
Євген Білоцерківець, начальник депо "Кременчук" (ЄБ). Пранкер (П).
П: Доброго дня, мене звати Артур Гроць, я радник заступника міністра, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. У вас є кілька хвилин?
ЄБ: Так, так, кажіть, що ви хотіли.
П: Тут просто масово надходять повідомлення про те, що у вас на підприємстві порушується 211 постанова Кабміну, нібито у вас зовсім немає масок, що працівники змушені мало не серветками прикриватися. Ми б хотіли з'ясувати, щоб міністру коректно доповісти про ситуацію, чи є там порушення, чи є у вас ці маски і чому їх немає, якщо їх немає?
ЄБ: А як, ви кажете, ваше прізвище?
П: Гроць Артур, радник заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря Віктора Кириловича Ляшка.
ЄБ: Артур Дроць?
П: Гроць, ггг.
ЄБ: Гроць Артур, радник міністра ..
П: Ні, заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Кириловича Ляшка.
ЄБ: Артур, а по батькові вас як?
П: Артур Євгенович.
ЄБ: Євгенович. Мене Євген Анатолійович. Так, Артур Ляшко, Артур Кирилович. Даю пояснення з усіх цих ситуацій. Підприємство локомотивного депо працює у штатному режимі. І те, що деякі непутящі люди намагаються зірвати цей процес, я не знаю, як це назвати, передвиборча гонка чим як це назвати. Але я запевняю вас у тому, що на підприємстві ми централізовано отримуємо всі засоби індивідуального захисту. Все це ми отримуємо від наших складів міста Харкова. Централізовано йде поставка. Організовано по підприємству, обробляється весь рухомий склад – локомотиви, кабіни локомотивів, весь автотранспорт обробляється. Отримано захисні маски. Плюс на підприємстві своїми силами організовано пошиття багаторазових масок, які видаються людям. Всі люди масками забезпечені.
П: Так я в курсі як це відбувається, нам теж надходять щоденні зведення. Мене цікавить саме та ситуація, за якої ми зараз масово отримуємо звернення. Уже міністра, і в Кабміні. Оскільки це були масові публікації у ЗМІ, ось ми отримали зведення, тільки серед центральних ЗМІ 4 про це написали, і ми маємо охоплення у 500 тисяч осіб. Тепер цим людям потрібно пояснити, що трапилося.
ЄБ: Артуре Євгеновичу, буквально годину тому з підприємства виїхав канал ЗІК із Києва. І вони знімали всі ці моменти. Я ж кажу, підприємство забезпечене масками на 100%.
П: Що була за ситуація? Це був момент перед тим, як ви отримали чергову поставку?
ЄБ: Це був момент перед тим, як ми отримали централізовано першу поставку масок. Ми їх отримували не одноразово, і отримували ці маски централізовано. Плюс у мене на підприємстві організоване пошиття цих масок, люди шиють. Багаторазові маски.
П: Якого числа ви організували пошиття?
ЄБ: Я не готовий сказати. Я знаю, що збою маскового режиму, порушень не було. Не було абсолютно. Я сам ходжу в такій масці і те, що дало централізоване постачання. І якщо ви пов'язані з Міністерством охорони здоров'я, ви чудово знаєте, що таке...
П: Пошиття масок – це ж не з серветок відбувається?
ЄБ: Ні, ні, ні.
П: А то ми тут такі фотографії отримуємо, це просто...
ЄБ: Не з серветок, це пошиття масок, якщо хочете, маски ми шиємо не паперові, а з хорошої якісної тканини, вона багаторазова, ця маска, так як МОЗ і всі говорять, що її можна прати, прасувати і заново вдягати. Абсолют тут маски, багаторазові. Я виготовив таких масок 1200 шт.
П: І я так розумію, у вас на підприємстві працює 400 осіб.
ЄБ: Так. І у мене таких масок, ось порахуйте, це по три маски на людину вже кожному роздав. У мене цей цех із пошиття масок працює, і сьогодні централізовано зі складу мені машина везе ще маски медичні. Маски в мене в наявності, антисептик у наявності, антисептик для рук. Повністю в усіх підрозділах, приміщеннях стоять розпилювачі. Це як на заправках, що можна вільно мити руки. Обробляються приміщення, весь рухомий склад, автотранспорт. Все у мене в наявності є. Я розумію, що у важкій ситуації ми працюємо, але я вас запевняю, Артуре Євгеновичу, що все у нас є. Я не боюся навіть якщо приїде якась перевірка, я повністю все це продемонструю.
П: Ви бачили ці публікації ЗМІ, ті маски, які демонструвалися, це справді ті маски, які ви пошили?
ЄБ: Так то що сьогодні я бачив, на ЗІКу показували, це маска з мого матеріалу, які пошили дівчата мого підприємства. Це ганчір'яна якісна маска. Я кажу, я ходжу по місту в такій масці, бо введено надзвичайний стан. Так я її перу, я її отримав як начальник підприємства, взяв собі ці дві масочки, і їх на міняю. Ще плюс одну вдома виготовила дружина
П: Так 1200 масок ви самостійно пошили, і скільки ви централізовано отримали з Харкова?
ЄБ: Та й 600 штук у мене розкроєно, у мене матеріалу лежить, зараз дівчата шиють. І плюс виробництво не зупиняється. Ми працюємо і шиємо ці маски повністю, народ у мене забезпечений. Я зустрічаю людей на вихідних у місті. Ось зустрів минулої суботи машиніста, він йде у масці, яку йому видало підприємство. Він навіть не на роботі, а у своїх справах іде по місту в масці. Я ж розумію. Бо я веду контроль за цим всім
П: Я розумію, що зараз складна ситуація, самі шиєте, але судячи з тієї масці, яка на фотографії, вона явно не відповідає жодним стандартам якості, яких необхідно дотримуватися для того, щоб ця маска дійсно була ефективною, і для того, щоб не було потраплянь через...
ЄБ: У вас є Вайбер на якомусь номері, на цьому номері є Вайбер?
П: Так, треба перевірити, це у мене робочий номер...
ЄБ: Передайте мені номер, на якому є Вайбер, я зараз сфотографую маску, яка пошита на підприємстві, і вам кину.
П: Так ми спробуємо, я вам скину в СМС-повідомленні номер, на який ви можете надіслати номер.
ЄБ: Та киньте номер.
П: Ми зараз спробуємо на своєму рівні якось відповісти і відбитися від всіх цих звинувачень. У мене єдине до вас прохання, якщо раптом буде якась перевірка, якщо ви вже роздали ці маски і справді якісь із них у такому стані, як це зараз демонструється у ЗМІ, треба максимально замінити їх на ті, що новіші і в кращому стані, щоб у разі якщо ви потрапили під цю перевірку, не виявилося, що у когось із працівників буде та маска, яка навіть до обличчя щільно не прилягає.
ЄБ: Звісно, я за свої маски відповідаю. Артуре Євгеновичу, річ у тім, що ми людям, ось приходять люди на роботу, ми їм роздаємо ці маски. І ось я був на території депо сьогодні, цех експлуатації, куди з'являються наші машиністи. У чергового маски лежать у коробочці повністю. Прийшла бригада на явку отримувати маску, бери і їдь.
П: Єдине прохання, щоб максимально оновити, щоб не було таких ситуацій.
ЄБ: Я зрозумів, зрозумів, добре.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, працівникам локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщині видали замість реальних засобів захисту в умовах пандемії коронавірусу саморобні "маски" з паперових серветок.
Відповідні фото надав OBOZREVATEL один із робітників депо. Зокрема, він розповів, що йому і колегам видали маски, зроблені з паперу і за допомогою канцелярських гумок.
Крім того, за словами чоловіка, дезінфекція складів також відбувається в досить підозрілій формі. "Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати деякий час після проведення процедур", – поскаржився співрозмовник.
Однак пресслужба "Укрзалізниці" офіційно спростувала інформацію журналістів і навіть назвала це фейком.
OBOZREVATEL провів своє розслідування і з'ясував, який насправді рівень захисту від коронавірусу на підприємстві депо "Кременчук". Залізничники підтвердили, що їм дійсно видавали "захисні" маски, зроблені з серветок.
І навіть показали відео, як машиніст намагається вдягнути таку маску під час рейсу. За даними Вільної профспілки цього депо, за весь час карантину їм від "Укрзалізниці" надійшло всього 1100 масок. І це на колектив у 400 осіб – машиністів, помічників машиністів локомотивів і обслуговуючий персонал.
Профспілка за свої гроші та гроші спонсорів закуповує маски. А на самому підприємстві начальник Білоцерківець організував пошиття масок зі звичайної тканини, яка використовується для штор.
У розмові з OBOZREVATEL Білоцерківець не зізнавався, що видавав маски з серветок працівникам, і запевняв, що "Укрзалізниця" на 100% забезпечує колектив захисними засобами.