Пранкер влаштував викриття "Укрзалізниці" через скандал з масками

Скандал із масками в "Укрзалізниці", коли працівникам локомотивного депо на Полтавщині видали замість реальних засобів захисту паперові серветки, отримав новий поворот.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинився запис телефонної розмови пранкера з начальником того самого депо "Кременчук" Євгеном Білоцерківцем.

Під час бесіди пранкер назвався радником заступника голови МОЗ, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – Артуром Гроцем. Ім'я, судячи з усього, вигадане.

"Радник" намагався з'ясувати, що у Білоцерківця коїться із захисними масками на підприємстві. На що начальник депо пообіцяв усі саморобні маски із серветок вилучити.

OBOZREVATEL публікує запис цієї розмови, а також повне розшифрування її.

Розшифрування розмови:

Євген Білоцерківець, начальник депо "Кременчук" (ЄБ). Пранкер (П).

П: Доброго дня, мене звати Артур Гроць, я радник заступника міністра, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. У вас є кілька хвилин?

ЄБ: Так, так, кажіть, що ви хотіли.

П: Тут просто масово надходять повідомлення про те, що у вас на підприємстві порушується 211 постанова Кабміну, нібито у вас зовсім немає масок, що працівники змушені мало не серветками прикриватися. Ми б хотіли з'ясувати, щоб міністру коректно доповісти про ситуацію, чи є там порушення, чи є у вас ці маски і чому їх немає, якщо їх немає?

ЄБ: А як, ви кажете, ваше прізвище?

П: Гроць Артур, радник заступника міністра охорони здоров'я головного санітарного лікаря Віктора Кириловича Ляшка.

ЄБ: Артур Дроць?

П: Гроць, ггг.

ЄБ: Гроць Артур, радник міністра ..

П: Ні, заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Кириловича Ляшка.

ЄБ: Артур, а по батькові вас як?

П: Артур Євгенович.

ЄБ: Євгенович. Мене Євген Анатолійович. Так, Артур Ляшко, Артур Кирилович. Даю пояснення з усіх цих ситуацій. Підприємство локомотивного депо працює у штатному режимі. І те, що деякі непутящі люди намагаються зірвати цей процес, я не знаю, як це назвати, передвиборча гонка чим як це назвати. Але я запевняю вас у тому, що на підприємстві ми централізовано отримуємо всі засоби індивідуального захисту. Все це ми отримуємо від наших складів міста Харкова. Централізовано йде поставка. Організовано по підприємству, обробляється весь рухомий склад – локомотиви, кабіни локомотивів, весь автотранспорт обробляється. Отримано захисні маски. Плюс на підприємстві своїми силами організовано пошиття багаторазових масок, які видаються людям. Всі люди масками забезпечені.

Ось такі маски із серветок залізничникам видавали у депо "Кременчук"

Ось такі маски зі серветок залізничникам видавали у депо "Кременчук"

П: Так я в курсі як це відбувається, нам теж надходять щоденні зведення. Мене цікавить саме та ситуація, за якої ми зараз масово отримуємо звернення. Уже міністра, і в Кабміні. Оскільки це були масові публікації у ЗМІ, ось ми отримали зведення, тільки серед центральних ЗМІ 4 про це написали, і ми маємо охоплення у 500 тисяч осіб. Тепер цим людям потрібно пояснити, що трапилося.

ЄБ: Артуре Євгеновичу, буквально годину тому з підприємства виїхав канал ЗІК із Києва. І вони знімали всі ці моменти. Я ж кажу, підприємство забезпечене масками на 100%.

П: Що була за ситуація? Це був момент перед тим, як ви отримали чергову поставку?

ЄБ: Це був момент перед тим, як ми отримали централізовано першу поставку масок. Ми їх отримували не одноразово, і отримували ці маски централізовано. Плюс у мене на підприємстві організоване пошиття цих масок, люди шиють. Багаторазові маски.

Залізничники показали, як їх рятують маски із серветок Скрин відео

Залізничники показали, як їх рятують маски із серветок Скрин відео

П: Якого числа ви організували пошиття?

ЄБ: Я не готовий сказати. Я знаю, що збою маскового режиму, порушень не було. Не було абсолютно. Я сам ходжу в такій масці і те, що дало централізоване постачання. І якщо ви пов'язані з Міністерством охорони здоров'я, ви чудово знаєте, що таке...

А замість рукавичок, які робітникам також не видають, люди надягають пакети з-під батона

П: Пошиття масок – це ж не з серветок відбувається?

ЄБ: Ні, ні, ні.

П: А то ми тут такі фотографії отримуємо, це просто...

ЄБ: Не з серветок, це пошиття масок, якщо хочете, маски ми шиємо не паперові, а з хорошої якісної тканини, вона багаторазова, ця маска, так як МОЗ і всі говорять, що її можна прати, прасувати і заново вдягати. Абсолют тут маски, багаторазові. Я виготовив таких масок 1200 шт.

П: І я так розумію, у вас на підприємстві працює 400 осіб.

ЄБ: Так. І у мене таких масок, ось порахуйте, це по три маски на людину вже кожному роздав. У мене цей цех із пошиття масок працює, і сьогодні централізовано зі складу мені машина везе ще маски медичні. Маски в мене в наявності, антисептик у наявності, антисептик для рук. Повністю в усіх підрозділах, приміщеннях стоять розпилювачі. Це як на заправках, що можна вільно мити руки. Обробляються приміщення, весь рухомий склад, автотранспорт. Все у мене в наявності є. Я розумію, що у важкій ситуації ми працюємо, але я вас запевняю, Артуре Євгеновичу, що все у нас є. Я не боюся навіть якщо приїде якась перевірка, я повністю все це продемонструю.

П: Ви бачили ці публікації ЗМІ, ті маски, які демонструвалися, це справді ті маски, які ви пошили?

ЄБ: Так то що сьогодні я бачив, на ЗІКу показували, це маска з мого матеріалу, які пошили дівчата мого підприємства. Це ганчір'яна якісна маска. Я кажу, я ходжу по місту в такій масці, бо введено надзвичайний стан. Так я її перу, я її отримав як начальник підприємства, взяв собі ці дві масочки, і їх на міняю. Ще плюс одну вдома виготовила дружина

П: Так 1200 масок ви самостійно пошили, і скільки ви централізовано отримали з Харкова?

ЄБ: Та й 600 штук у мене розкроєно, у мене матеріалу лежить, зараз дівчата шиють. І плюс виробництво не зупиняється. Ми працюємо і шиємо ці маски повністю, народ у мене забезпечений. Я зустрічаю людей на вихідних у місті. Ось зустрів минулої суботи машиніста, він йде у масці, яку йому видало підприємство. Він навіть не на роботі, а у своїх справах іде по місту в масці. Я ж розумію. Бо я веду контроль за цим всім

П: Я розумію, що зараз складна ситуація, самі шиєте, але судячи з тієї масці, яка на фотографії, вона явно не відповідає жодним стандартам якості, яких необхідно дотримуватися для того, щоб ця маска дійсно була ефективною, і для того, щоб не було потраплянь через...

ЄБ: У вас є Вайбер на якомусь номері, на цьому номері є Вайбер?

П: Так, треба перевірити, це у мене робочий номер...

ЄБ: Передайте мені номер, на якому є Вайбер, я зараз сфотографую маску, яка пошита на підприємстві, і вам кину.

П: Так ми спробуємо, я вам скину в СМС-повідомленні номер, на який ви можете надіслати номер.

ЄБ: Та киньте номер.

П: Ми зараз спробуємо на своєму рівні якось відповісти і відбитися від всіх цих звинувачень. У мене єдине до вас прохання, якщо раптом буде якась перевірка, якщо ви вже роздали ці маски і справді якісь із них у такому стані, як це зараз демонструється у ЗМІ, треба максимально замінити їх на ті, що новіші і в кращому стані, щоб у разі якщо ви потрапили під цю перевірку, не виявилося, що у когось із працівників буде та маска, яка навіть до обличчя щільно не прилягає.

ЄБ: Звісно, я за свої маски відповідаю. Артуре Євгеновичу, річ у тім, що ми людям, ось приходять люди на роботу, ми їм роздаємо ці маски. І ось я був на території депо сьогодні, цех експлуатації, куди з'являються наші машиністи. У чергового маски лежать у коробочці повністю. Прийшла бригада на явку отримувати маску, бери і їдь.

П: Єдине прохання, щоб максимально оновити, щоб не було таких ситуацій.

ЄБ: Я зрозумів, зрозумів, добре.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, працівникам локомотивного депо ("Укрзалізниця") на Полтавщині видали замість реальних засобів захисту в умовах пандемії коронавірусу саморобні "маски" з паперових серветок.

Відповідні фото надав OBOZREVATEL один із робітників депо. Зокрема, він розповів, що йому і колегам видали маски, зроблені з паперу і за допомогою канцелярських гумок.

Крім того, за словами чоловіка, дезінфекція складів також відбувається в досить підозрілій формі. "Електровози обробляють якимись їдкими засобами, в кабіні неможливо перебувати деякий час після проведення процедур", – поскаржився співрозмовник.

Однак пресслужба "Укрзалізниці" офіційно спростувала інформацію журналістів і навіть назвала це фейком.

OBOZREVATEL провів своє розслідування і з'ясував, який насправді рівень захисту від коронавірусу на підприємстві депо "Кременчук". Залізничники підтвердили, що їм дійсно видавали "захисні" маски, зроблені з серветок.

І навіть показали відео, як машиніст намагається вдягнути таку маску під час рейсу. За даними Вільної профспілки цього депо, за весь час карантину їм від "Укрзалізниці" надійшло всього 1100 масок. І це на колектив у 400 осіб – машиністів, помічників машиністів локомотивів і обслуговуючий персонал.

Профспілка за свої гроші та гроші спонсорів закуповує маски. А на самому підприємстві начальник Білоцерківець організував пошиття масок зі звичайної тканини, яка використовується для штор.

У розмові з OBOZREVATEL Білоцерківець не зізнавався, що видавав маски з серветок працівникам, і запевняв, що "Укрзалізниця" на 100% забезпечує колектив захисними засобами.

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