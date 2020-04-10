Маски із гардин, замість рукавичок – упаковка від батона: як "Укрзалізниця" нехтує людьми у пік коронавірусу

Скандал із масками в "Укрзалізниці" набирає обертів. У Полтавській області в ДЕПО "Кременчук" машиністам видавали саморобні маски зі звичайних паперових серветок. У такий спосіб люди повинні були захищатися від коронавірусу.

Однак керівництво "Укрзалізниці" замість того, щоб пояснити ситуацію, поспішило запевнити всіх, що ця інформація є фейком. Тому ми вирішили продовжити наше розслідування і з'ясували, що ж насправді відбувається із засобами захисту.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В "Укрзалізниці" назвали інформацію фейком

Заяву про те, що наша інформація про серветкові маски для залізничників є фейком, видав департамент інформаційної політики "Укрзалізниці". Причому спочатку, 8 квітня, у пресслужбі відмовилися коментувати зазначений факт, однак, коли публікація розійшлася в мережі, вирішили все-таки спробувати виправити ситуацію.

Заступник цього департаменту Сергій Щур так пояснив позицію: "Ми не спростовуємо, що такі випадки були, коли людям видавали саморобні маски. Але це було тільки два дні, коли тільки оголосили карантин. Тоді не було масок, і тому протягом двох днів залізничникам видавали такі маски. Але вже з 14 березня їх почали забезпечувати масками, закупленими у виробників".

Відомство вирішило звинуватити журналістів

На сайті відомства у той же день повідомили, що 8 квітня ДЕПО "Кременчук" отримало 750 масок і 300 респіраторів, а також 46 літрів антисептика. Якщо врахувати, що в цьому ДЕПО працює 400 осіб, то на кожного припаде по 2,5 маски або респіратора. Крім того, якщо врахувати, що щодня в рейс залізничники повинні брати по 200 мл антисептика, цього запасу в 46 літрів вистачить тільки на 230 осіб.

На ділі ж усе набагато сумніше. За словами місцевих залізничників, їм довелося довго захищатися звичайними паперовими серветками. Цей факт також підтверджують у Вільній профспілці локомотивного ДЕПО "Кременчук".

Маски зробили з серветок і канцелярських гумок

Маски зробили з серветок і канцелярських гумок

Там навіть зняли відео 22 березня і показали, як у цей день машиністу Максиму Москальцю і його помічнику видали в рейс паперову саморобну маску, одягнути яку потрібно за допомогою канцелярських гумок. У ролику він намагається одягнути таку маску на себе, але, ясно, нічого у нього не виходить.

Масок немає, але ви тримайтеся!

"З моменту початку карантину в ДЕПО жодних засобів захисту не було. Я навіть написав заяву на оплату простою за ч.3 ст. 113. У зв'язку з тим, що є загроза моєму життю та здоров'ю. І сказав начальнику, що вийду на роботу тільки після того, як мої колеги будуть забезпечені хоча б масками", – розповів нам заступник голови вільної профспілки ДЕПО "Кременчук" Максим Москалець.

За словами Максима, вони не бачили жодних засобів захисту, виданих від "Укрзалізниці". "Ми все купуємо за рахунок профспілки і спонсорів. Або виготовляємо своїми руками. Там глава "Укрзалізниці" звітував, на скільки мільйонів вони закупили масок та іншого. Ми цього не бачили. Про рукавички це взагалі смішно. За моїми даними за весь час карантину нам надсилали 1100 масок", – запевняє Максим.

За його словами, залізничників ознайомили з документом, де написано, які засоби захисту вони повинні отримати перед рейсом. "Там написано – 1 маска на 3 години. Мій рейс триває 12 годин, значить мені повинні дати 4 маски. Також повинні видати окуляри і рукавички. Ми люди не принципові, ви нам хоча б маски дайте", – продовжує Максим.

Глава Вільної профспілки працівників цього ДЕПО Сергій Москалець додає: маски для працівників допомагали купувати спонсори – колишній глава залізниці Віктор Остапчук, фабрика "Харків бісквіт" і Юридична академія ім. Ярослава Мудрого.

"А наш начальник ДЕПО закуповує матеріал через інтернет і працівниці планового відділу, відділу охорони праці шиють удома багаторазові маски і приносять нам. А позавчора секретарка профкому їздила на трикотажну фабрику в Горішні плавні і замовляла там маски. А того, що нібито передала нам "Укрзалізниця", ми не бачили", – наголосив Сергій Москалець.

Маски із гардин, замість рукавичок – упаковка від батона

Один із помічників машиніста цього ДЕПО на умовах анонімності також розповів, що у них відбувається із засобами захисту.

"Дійсно такі маски з серветок нам видавали. Звичайно, ні від чого вони не захищають. Потім стали шити багаторазові маски прямо в ДЕПО. Як начальник нам сказав "із гардин". Тканина, як на штори використовують. Були і з марлі, на мотузочках. Такі багаторазові маски видають під розпис, нікому ти її передавати не маєш права.

Так залізничники жартують - замість гумових рукавичок, яких немає, одягають на руки пластикові пакети

Жодних рукавичок я не бачив, працюємо в своїх рукавицях із тканини, які видають раз на місяць. Що стосується дезінфекторів, то видають якісь спеціальні таблетки, які розчиняються у воді. Набираємо в пляшку і беремо з собою в рейс. Кажуть, десь іще є захисні костюми, але нам теж цього не давали, може, на складі лежать, на випадок комісії", – поділився помічник машиніста.

"Може, вам адресу дати, де гроші зберігаю?"

У самому ДЕПО "Кременчук" запевняють – "Укрзалізниця" забезпечує масками підприємство на всі 100%.

"Чому ви собі дозволяєте такі випади на адресу залізниці? Ні б у такий скрутний час сказати, що тут робиться то-то і те-то. Ні, ви шукайте негатив. І взагалі, я ж не питаю, скільки вам масок видають. Може, вам іще мою адресу назвати, де я гроші зберігаю, або дати номер банківської картки?" – ніяк не міг прийти до тями від обурення начальник ДЕПО "Кременчук" Євген Білоцерківець.

"Я вам повторюю, наше підприємство забезпечено на 100% засобами індивідуального захисту і поставки від "Укрзалізниці" нам ідуть", – кілька разів повторив він.

До речі, проблема із забезпеченням масками існує не тільки в Полтавській області.

Залізничникам замість масок прислали будівельні респіратори

Залізничникам замість масок прислали будівельні респіратори

За словами глави Вільної профспілки залізничників України Валерія Петровського, всюди маски видають у недостатній кількості. "Вони начебто і є, але не в тій кількості, які передбачені Міністерством охорони здоров'я. Адже маски треба міняти що три години, але такої кількості масок немає. Особливо, це стосується бригад, які підвозять залізничників на роботу", – говорить Петровський.

Також він зазначає, що серйозне джерело інфекції може бути і в так званих бригадних будиночках. Це там, де машиністи повинні відпочивати під час рейсу. Оскільки поїздки займають багато годин, то в цих будиночках часом збираються по 40-60 осіб для відпочинку.

"Не продумана система. В умовах карантину можна було б зробити більш короткі відстані, щоб вони ночували вдома", – говорить Петровський.

Реакції поки немає

Ми попросили коментар і у ексдепутата, члена наглядової ради "Укрзалізниці" та керівника комітету з питань антикорупції Сергія Лещенка.

Однак Лещенко нам відповів: "Члени наглядової ради не мають права коментувати нічого, крім того, що вирішено самою наглядовою радою".

На уточнювальне запитання про те, що така ситуація повинна зацікавити його як керівника комітету з питань антикорупції, Сергій іще раз повідомив, що йому заборонено спілкуватися з пресою.

"Якщо у вас є інформація про крадіжку на залізниці, прошу направити її зручним для вас способом для вжиття заходів", – порадив член наглядової ради.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!