Машину розірвало навпіл: під Донецьком розбилися російські найманці. Фото

У вівторок, 28 січня, по дорозі з Новоазовська Донецької області терористи "ДНР" потрапили в серйозну ДТП на трасі.

Посібники окупантів повідомили, що постраждалі перебувають у важкому стані, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що на трасі Донецьк-Новоазовськ лоб в лоб зіткнулися "Славута" і "Волга".

Під Донецьком розбилися російські найманці Twitter/Necro Mancer

"Завтра, післязавтра, хлопці, може хто-небудь здати кров? Постраждали бійці, поверталися з передка... ДТП, всі важкі", – написав терорист в забороненій в Україні соціальної мережі.

Під Донецьком розбилися російські найманці Twitter/Necro Mancer

Під Донецьком розбилися російські найманці Twitter/Necro Mancer

Раніше OBOZREVATEL писав, що за минулу добу, 27 січня, збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!