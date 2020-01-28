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29 січня • оновлено в 02:12
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Машину розірвало навпіл: під Донецьком розбилися російські найманці. Фото

1.8т
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У вівторок, 28 січня, по дорозі з Новоазовська Донецької області терористи "ДНР" потрапили в серйозну ДТП на трасі.

Посібники окупантів повідомили, що постраждалі перебувають у важкому стані, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що на трасі Донецьк-Новоазовськ лоб в лоб зіткнулися "Славута" і "Волга".

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Під Донецьком розбилися російські найманці

Під Донецьком розбилися російські найманці

Twitter/Necro Mancer

"Завтра, післязавтра, хлопці, може хто-небудь здати кров? Постраждали бійці, поверталися з передка... ДТП, всі важкі", – написав терорист в забороненій в Україні соціальної мережі.

Під Донецьком розбилися російські найманці

Під Донецьком розбилися російські найманці

Twitter/Necro Mancer

Під Донецьком розбилися російські найманці

Під Донецьком розбилися російські найманці

Twitter/Necro Mancer

Раніше OBOZREVATEL писав, що за минулу добу, 27 січня, збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
терористи "ДНР" ДТП
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Santi Amonito
Santi Amonito
С "передка" возвращались в "задок" попали.... - наркоманская "классика" к@цапо-теppористов/
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