Машину розірвало навпіл: під Донецьком розбилися російські найманці. Фото

У вівторок, 28 січня, по дорозі з Новоазовська Донецької області терористи "ДНР" потрапили в серйозну ДТП на трасі.
Посібники окупантів повідомили, що постраждалі перебувають у важкому стані, зазначив користувач Necro Mancer в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Відомо, що на трасі Донецьк-Новоазовськ лоб в лоб зіткнулися "Славута" і "Волга".
Під Донецьком розбилися російські найманці
Twitter/Necro Mancer
"Завтра, післязавтра, хлопці, може хто-небудь здати кров? Постраждали бійці, поверталися з передка... ДТП, всі важкі", – написав терорист в забороненій в Україні соціальної мережі.
Під Донецьком розбилися російські найманці
Twitter/Necro Mancer
Під Донецьком розбилися російські найманці
Twitter/Necro Mancer
Траса Донецьк-Новоазовськ, 28/01/20, в # дтп постраждали члени # роа pic.twitter.com/6tDRYpoKpJ- Necro Mancer (@ 666_mancer) January 28, 2020
Раніше OBOZREVATEL писав, що за минулу добу, 27 січня, збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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