Машина начальника поліції збила дитину: подробиці страшної аварії

Водієві поліцейського автомобіля, який у місті Конотоп Сумської області 7 червня збив дитину, повідомлено про підозру.

Про це на сторінці у Facebook написала прес-секретар прокурора області Наталя Науменко. Вона підкреслила, що за кермом знаходився водій, який працює в Конотопському відділі, а не начальник поліції. Це, за її словами, підтверджують свідки та відео з місця інциденту.

Водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху, зокрема в перевищенні допустимої в межах міста швидкості, що призвело до тяжких наслідків

Фото з місця ДТП facebook.com/Semenikhin

Місце аварії Facebook Наталя Науменко

"Встановлено, що хлопчик перебігав пішохідний перехід, проте водій не вжив заходів щодо запобігання наїзду", – сказано в повідомленні.

Дії водія кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 КК. Прокурор і слідчий готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 10-річного хлопчика близько 18:30 збили на пішохідному переході, його стан важкий.

Коментарі до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в місті Переяслав-Хмельницький під Києвом поліцейські підстрелили 5-річного Кирила Тлявова. Дитина померла 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках. Незабаром їх затримали.

Нещодавно глава Нацполіції розповів страшні подробиці вбивства дитини, зазначивши, що про його кульове поранення стало відомо із запізненням.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".

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