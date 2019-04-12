Колишній американський прокурор Марта Берш заявила, що нічого не знає про своє можливе призначення генеральним прокурором України за ініціативою кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Більш того, чутки про те, що вона має українське коріння і прізвище Борщ, не відповідають дійсності, пишуть "Тексти.ORG.UA".

Марта стала відомою в Україні завдяки тому, що була прокурором у справі екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Згодом вона залишила державну службу і заснувала власну юридичну компанію. Також у 2017 році Берш подала свою кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України, проте згодом її відкликала. Американка пояснила своє рішення щільним графіком роботи.

Марта Берш "Тексти.ORG.UA"

Журналісти відзначають, що Берш, завдяки своєму прізвищу, співзвучним зі словом "борщ" стала міфічним персонажем української політики. Вона сприймалася багатьма громадянами як американська українка, та ще й з досвідом роботи в прокуратурі, яка може допомогти подолати корупцію в Україні.

Правильне написання прізвища Марти Берш "Тексти.ORG.UA"

Це використовували різні політики і активісти, незважаючи на те, що такої людини в реальності ніколи не існувало.

На пряме запитання про своє можливе призначення в Україні Берш відреагувала з подивом. Вона зазначила, що нічого про це не знає, як і про своє "українське" походження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в прес-службі Зеленського заявили, що інформація у ЗМІ про можливі кадрові призначення заснована на домислах і припущеннях. У кандидата в президенти запевнили, що подібних рішень він ще не ухвалював.

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