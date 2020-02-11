Маршрутка зіткнулася з легковим авто під Херсоном: багато загиблих

У Херсонській області зіткнулися автомобіль Daewoo Sense і мікроавтобус ГАЗ. Загинули три людини і ще одна отримала травми.

Аварія трапилась вранці 11 лютого на трасі Снігурівка – Херсон, біля селища Наддніпрянське. Про це OBOZREVATEL повідомив начальник пресслужби ГУНП Херсонщини Віталій Байдаров.

За попередньою інформацією, 42-річний водій легкового авто на заокругленій ділянці дороги не обрав безпечну швидкість, не врахував дорожньої обстановки (йшов дощ), і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом.

Смертельна ДТП під Херсоном ГУНП у Херсонській області

"В результаті ДТП водій Daewoo і двоє пасажирів – чоловік і жінка – загинули на місці. Ще одна пасажирка цього авто була доставлена в обласну лікарню", – зазначив він.

Смертельна ДТП під Херсоном ГУНП у Херсонській області

За словами Байдарова, в мікроавтобусі перебували восьмеро людей, ніхто не постраждав.

Смертельна ДТП під Херсоном ГУНП у Херсонській області

Смертельна ДТП під Херсоном ГУНП у Херсонській області

Аварія трапилась біля селища Наддніпрянське Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Через незадовільний стан доріг в 2019 році в Україні загинула 51 людина і 359 осіб отримали травми.

Також повідомлялося, що протягом 2019 року в Україні в ДТП загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти.

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