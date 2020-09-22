Маршрутка збила наречену Холодницького у Львові: стало відомо про стан дівчини

Наречена ексочільника САП Назара Холодницького, Юлія Бойко, зазнала легких травм у ДТП з маршруткою у Львові. Зокрема, у неї діагностували забій м'яких тканин ліктьового та плечового суглобів лівої руки, забій м’яких тканин лоба.

Про це повідомило джерело OBOZREVATEL, зазначивши, що дівчину госпіталізували у травматологічне відділення Львівської лікарні швидкої медичної допомоги.

Тим часом у патрульній поліції зауважили, що рішення про реєстрування кримінального провадження або складання адмінпротоколів щодо водія маршрутки, яка збила Бойко, ще не ухвалено.

"Патрульна поліція не оформляла цю ДТП. Якщо слідчий вирішить направити до нас матеріали (для складання адмінпротоколів. – Ред.), то це може зайняти певний час", – сказав співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL: