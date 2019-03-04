"Мародер!" Нацкорпус із фаєрами прийшов до дому Гладковського і висунув вимоги

Представники Нацкорпусу та Національних дружин провели під будинком заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є фігурантом розслідування журналістів про махінації в оборонній сфері, акцію протесту і висунули вимоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Активісти також озвучили терміни виконання вимог — до 9 березня. Вони пригрозили вийти на Майдан і почати "акцію прямої дії" в іншому випадку.

Так, учасники акції зажадали:

взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми: Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини;

призначити всім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна;

оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету в частині, яка не стосується інформації з обмеженим доступом;

генеральному прокурору — щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського Цензор.Нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.

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