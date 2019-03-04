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/Розслідування

"Мародер!" Нацкорпус із фаєрами прийшов до дому Гладковського і висунув вимоги

11.7тЧитати матеріал російською

Представники Нацкорпусу та Національних дружин провели під будинком заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є фігурантом розслідування журналістів про махінації в оборонній сфері, акцію протесту і висунули вимоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Активісти також озвучили терміни виконання вимог — до 9 березня. Вони пригрозили вийти на Майдан і почати "акцію прямої дії" в іншому випадку.

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Так, учасники акції зажадали:

  • взяти під варту і заарештувати рахунки та майно першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, учасників схеми: Ігоря Гладковського, Віталія Жукова, Андрія Рогози, керівництва ДК "Укроборонпром", а також директорів усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини;

  • призначити всім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією належного їм майна;

  • оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету в частині, яка не стосується інформації з обмеженим доступом;

  • генеральному прокурору — щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету.

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Акція біля будинку Гладковського

Акція біля будинку Гладковського

Цензор.Нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

Він також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Много шума!!!! А может это всё окажется фейком? В США следствие по делу Лазаренко длилось 7 лет, а мы хотим что-бы у нас ,при наших возможностях все решалось за 7 дней. Вся эта история с Укроборонпромом может и яйца выеденного не стоит. Поживём -увидим !!!!Кстате а в каком возрасте Живаго стал миллионером? По-моему ещё будучи студентом !!!!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Почему нет таких акций под Нафтогазом,под ретиной берлогой ,по поводу космических цен на газ и прочую комуналкой?значит нравится!за це стояв майдан!чтоб вас раком на кладбище поставило.
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Иванов Юрий
Иванов Юрий
Пусть этот "сама невинность-человечек" пояснит - на какие бабки он построил себе этот ханский дворец, может за бюджетную зарплату в 20 тыс.грн.? Там одна входная калитка сколько стоит? Он же известил народ, что его "недоросль", который в 22 года стал дипломатом на оффшорных Сейшельских островах, оказывается имеет несколько высших забугорных образований и фирму, которая платит налоги по миллиону гривень и кормит народ Украины. Откуда у этого сопляка появилась такая фирма? Люди! Отзовитесь - у кого ещё такие талантливые дети есть?
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