Гладковському змінили підозру: додалися мільйони збитків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура й НАБУ заявили про зміну підозри колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському у справі щодо зловживань із оборонним замовленням у 2017 році.

Зокрема, колишньому посадовцю збільшили суму інкримінованих збитків. Про це повідомляє пресслужба САП на сторінці у Facebook.

Наголошується, що торік 18 жовтня ексчиновнику вже було повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Олег Гладковський УНІАН

"Слідством встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди комерційною структурою, частки у статутному капіталі якої прямо та опосередковано належать колишньому високопосадовцю та його близьким родичам", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цих дій державним інтересам було завдано збитків на суму понад 10,62 млн гривень. Водночас проведена економічна експертиза встановила, що сума збитків становить понад 17,44 млн гривень.

"Зважаючи на це, експосадовцю збільшено суму інкриміновано збитків з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень. Досудове розслідування триває", – додали в САП.

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