Мангера ніч протримали в СБУ, а зараз заблокували в суді, – адвокат

Голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, не випускають із зали засідань Печерського суду.

Як сказав адвокат Мангера Дмитро Ільченко в коментарі "Українській правді", співробітники СБУ затримали його підзахисного увечері 16 червня після засідання суду. Потім усю ніч тримали в ізоляторі СБУ.

"Учора пана Мангера викрали люди з СБУ. Його відвезли і тримали в якомусь приміщенні на Аскольдовому провулку. Його там ніяк не оформили, відібрали ремінь і хрестик і так залишили на ніч. Мангера не годували ні ввечері, ні вранці, тобто це означає, що не ставили на облік у цьому закладі", – заявив адвокат.

За його словами, до затриманого викликали лікаря, який діагностував гіпертонічний криз, дав таблетку і поїхав.

"Пан Владислав ніч не спав. Там було ліжко, але за таких умов не міг заснути. Чому він там перебував, ні йому, ні нам ніхто не пояснив. Зараз підзахисний каже, що тримається", – сказав Ільченко.

За словами адвоката, 17 червня він зі своїм колегою прибув до Печерського суду. Десь о 10:20 п'ятеро осіб у масках і з шевронами СБУ привели Мангера в зал і помістили в скляний бокс.

Суддя дала вказівку звільнити Мангера. За словами Ільченка, силовики дуже довго чекали, зв'язувалися з кимось, але потім усе ж звільнили Мангера.

Суддя оголосила перерву до 13:00 і пішла. Вийти з будівлі Мангеру не дали силовики в масках, які перегородили вихід.

Зараз, за словами адвоката, Мангер і його захисники заблоковані в залі засідань. Водночас Ільченко підкреслив, що його підзахисний не затриманий.

Він також додав, що прокурор на пряме запитання, чи затриманий Мангер, не відповідає.

За словами Ільченка, вони викликали в суд поліцію, але правоохоронців теж не пускають люди в масках і з шевронами СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ затримала підозрюваного у вбивстві Гандзюк Владислава Мангера.