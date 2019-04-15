Мангер продовжить працювати в облраді: суд ухвалив рішення

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Сторона звинувачення наполягала на ризиках тиску на потенційних свідків і необхідності проведення допитів та експертиз, проте суддя визнав ці доводи непереконливими, передає "Громадське ТБ".

У той же час Мангер разом зі своїми захисниками наполягали на тому, що він не має можливості впливати на депутатів, оскільки просто координує проведення нарад.

Владислав Мангер "Вести"

Також адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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