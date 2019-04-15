Мангер продовжить працювати в облраді: суд ухвалив рішення

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
Сторона звинувачення наполягала на ризиках тиску на потенційних свідків і необхідності проведення допитів та експертиз, проте суддя визнав ці доводи непереконливими, передає "Громадське ТБ".
У той же час Мангер разом зі своїми захисниками наполягали на тому, що він не має можливості впливати на депутатів, оскільки просто координує проведення нарад.
Владислав Мангер
"Вести"
Також адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіції Херсонської області Артура Мерікова в причетності до вбивства Гандзюк.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет.
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