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Мангер продовжить працювати в облраді: суд ухвалив рішення

1.6тЧитати матеріал російською

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Сторона звинувачення наполягала на ризиках тиску на потенційних свідків і необхідності проведення допитів та експертиз, проте суддя визнав ці доводи непереконливими, передає "Громадське ТБ".

У той же час Мангер разом зі своїми захисниками наполягали на тому, що він не має можливості впливати на депутатів, оскільки просто координує проведення нарад.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

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Також адвокати додали до матеріалів заяву депутатів обласної ради з вимогою повернути Мангера на посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав МангерКатерина Гандзюк
Місце
УкраїнаХерсон
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Валевич Борис
Валевич Борис
А на хрена такой суд нужен? Посмотрел бы я на этого сраного судью если бы его ребенка кислотой облили, будьте вы прокляты твари в мантиях
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