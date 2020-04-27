Мангер і Левін підуть під суд: прокуратура завершила досудове розслідування у справі Гандзюк

Офіс генерального прокурора України і СБУ завершили досудове розслідування у гучній справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко на брифінгу 27 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що кінцевим замовником злочину встановлений чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер. А організатором вбивства був представник банди "москалів" Олексій Левін. Зараз обидва мають статус підозрюваних. Їм загрожує 7-10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі Гандзюк завершено Пресслужба СБУ

"Зібраних доказів досить для складання обвинувального акту і передачі справи в суд. Прокурори сьогодні вирішили оголосити про це Левіну та Мангеру", – зазначив Симоненко.

Він додав, що слідству знадобилося 40 днів, щоб отримати нові докази, систематизувати матеріали справи і завершити досудове розслідування.

Також в Офісі генпрокурора нагадали, що виконавці злочину – Сергій Торбін, Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов та В'ячеслав Вишневський – вже засуджені на різні терміни в червні 2019 року.

Досудове розслідування у справі Гандзюк завершено Скріншот відео

У свою чергу заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук додав, що підслідність справи може бути змінена. Також він зазначив, що про інших підозрюваних замовників вбивства Гандзюк, крім Мангера і Левіна, невідомо.

У пресслужбі СБУ також підтвердили, що досудове розслідування завершено, а замовником вбивства визнаний Мангер.

Досудове розслідування у справі Гандзюк завершено Пресслужба СБУ

Досудове розслідування у справі Гандзюк завершено Пресслужба СБУ

Досудове розслідування у справі Гандзюк завершено Пресслужба СБУ

"За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.

Слідчі повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.

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