Мангер і Левін підуть під суд: прокуратура завершила досудове розслідування у справі Гандзюк
Офіс генерального прокурора України і СБУ завершили досудове розслідування у гучній справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко на брифінгу 27 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Він зазначив, що кінцевим замовником злочину встановлений чинний голова Херсонської облради Владислав Мангер. А організатором вбивства був представник банди "москалів" Олексій Левін. Зараз обидва мають статус підозрюваних. Їм загрожує 7-10 років позбавлення волі.
"Зібраних доказів досить для складання обвинувального акту і передачі справи в суд. Прокурори сьогодні вирішили оголосити про це Левіну та Мангеру", – зазначив Симоненко.
Він додав, що слідству знадобилося 40 днів, щоб отримати нові докази, систематизувати матеріали справи і завершити досудове розслідування.
Також в Офісі генпрокурора нагадали, що виконавці злочину – Сергій Торбін, Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов та В'ячеслав Вишневський – вже засуджені на різні терміни в червні 2019 року.
У свою чергу заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Роман Романчук додав, що підслідність справи може бути змінена. Також він зазначив, що про інших підозрюваних замовників вбивства Гандзюк, крім Мангера і Левіна, невідомо.
У пресслужбі СБУ також підтвердили, що досудове розслідування завершено, а замовником вбивства визнаний Мангер.
"За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні.
Слідчі повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареэстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд в Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левін був екстрадований в Україну болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.