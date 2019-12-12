"Малював у фотошопі": рупор Кремля з "Миротворця" зізнався в незаконних візитах до України

Скандальний російський пропагандист Олександр Коц, який потрапив у базу "Миротворця" за поплічництво окупантам Донбасу, зізнався, що перетинав кордон України за підробленими документами.

Гучне зізнання він зробив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я був змушений вдаватися до всіляких хитрощів для того, щоб потрапити з Курдистану в Ірак або з Єгипту до Лівії під час бойових дій. Але мені ось на думку спасти ніколи не могло тоді, що доведеться щось мудрувати, щоб потрапити з Росії в Україну!" – обурився Коц.

Олександр Коц Скриншот відео

Він розповів, що для в'їзду в Україну робив собі липові документи і запрошення у фоторедакторі. Ці підробки він і пред'являв на прикордонному контролі.

"Я їду, припустімо, на навчання в Києво-Могилянську бізнес-школу. У мене із собою намальоване у фотошопі запрошення на ознайомчі курси. Я їду в костюмі, з краваткою, в лакованих туфлях (не "Бріоні"), кашеміровому пальті й показую прикордонникам: ось у мене бронь дорогого готелю. Ось на такі хитрощі доводилося йти. А в підсумку мені просто закрили в'їзд на п'ять років і відкрили кримінальну справу за статтею "Тероризм", як поплічник сепаратистів", – висловив своє невдоволення спільник терористів "Л/ДНР" у студії у Соловйова.

Сторінка з інформацією про Коца на "Миротворці" Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

група пропагандистів російського телеканалу "Звезда", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва і похвалилася цим.

У сюжеті пропагандистка Діана Сіразі зізналася, що раніше її колеги вже відвідували Київ під надуманими підставами: вони брехали, що їдуть на концерт, побачення або до хворої бабусі.

В СБУ заявили, що Сіразі прибула до Києва як приватна особа. У відомстві запевнили, що "оперативно відреагують", якщо пропагандистами будуть здійснені протиправні дії.

А в Держприкордонслужбі заявили, що пропустили на територію держави пропагандистів "Звезды", оскільки ті не сказали, що журналісти і приховали справжню мету візиту.

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