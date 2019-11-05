Ховали і знищували: міністр юстиції розкрив корупційну схему в відомстві

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що знайшов у відомстві ящики з прихованою вхідною кореспонденцією.

Подробиці він розкрив на своїй сторінці в Facebook, показавши фото з паперами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників, і яку співробітники Мін'юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали, ймовірно, на замовлення третіх осіб", – написав він.

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У Мін'юсті знайшли заховані документи Facebook Дениса Малюська

За словами Малюськи, на кореспонденції, найімовірніше, був встановлений певний корупційний фільтр. "На якихось документах проставляли "мінус" і вони ховались, а потім і знищувались. Про якісь інші важливі документи повідомляли стороннім зацікавленим особам. А зовсім нікому не потрібний мотлох одразу брався в офіційну роботу", – пояснив він.

Міністр уточнив, що майже всі листи вже були "відфільтровані" до його приходу, проте знайшлося і кілька свіжих.

"Очищення влади триває. Правоохоронні органи повідомлені", – підсумувала Малюська, вибачившись перед тими, хто не отримав відповіді на свої звернення.

У Мін'юсті знайшли заховані документи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Малюська розповів, що Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, виключивши підприємства з т. зв. стоп-списків, за тиждень (16 – 20 вересня) зібрав більше, ніж за 2018 рік.

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