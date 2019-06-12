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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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"Малюки втратили батька": подробиці загадкової загибелі людей на Закарпатті

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Трагедія в с. Тарасівка Закарпатської області викликала шок у місцевих жителів. 11 червня селевий потік змив у річку лісовоз із п'ятьма чоловіками у віці 27-55 років. Ніхто не вижив.

Поліція почала розслідування. Деякі обставини НП досі викликають низку запитань. OBOZREVATEL дізнавався подробиці.

Трагедія забрала життя 27-річного Івана Магея

Трагедія забрала життя 27-річного Івана Магея

Соцмережі

Увечері місцеві мешканці виявили в річці перевернутий автомобіль із тілами людей і викликали поліцію. Трьох загиблих слідчо-оперативна група знайшла поряд із місцем падіння транспорту, ще двох – на відстані двохсот метрів і двох кілометрів.

За однією з версій, автомобіль із людьми міг перекинутися в результаті зливи й підняття рівня води. Втім, скільки людей на той момент перебували у вантажівці, стояв автомобіль чи рухався, поки невідомо.

"Все це буде встановлено під час слідства", – повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП Закарпаття Інеса Мандзуліч.

Трагедія на Закарпатті

Трагедія на Закарпатті

"Малюки втратили батька": подробиці загадкової загибелі людей на Закарпатті

transkarpatia.net

Селевий потік розбив транспорт об каміння

Селевий потік розбив транспорт об каміння

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Автомобіль впав у річку

Автомобіль впав у річку

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У ДП "Тячівське лісове господарство", де двоє із загиблих працювали лісорубами, розповіли нашим журналістам, що селевий потік, ймовірно, наздогнав людей, коли вони йшли пішки.

"До цього вони були на об'єкті, де проводили заготівлю деревини. Після пішли додому, де біля села і сталася трагедія", – розповіли в лісгоспі. Там зазначили, що ЗІЛ, який виявили правоохоронці, не належить підприємству. Його власник – один із місцевих мешканців.

Трагедія сталася в с. Тарасівка Тячівського району

Трагедія сталася в с. Тарасівка Тячівського району

Google. Maps

Як розповіла OBOZREVATEL голова Тарасівської сільської ради Любов Руснак, неподалік місця трагедії є потічок. "Зазвичай він невеликий, але 11 червня пішла злива з градом. У результаті утворився сель, який змив людей і перемолов вантажівку", – розповіла вона.

У чоловіків не було шансів урятуватися. В результаті загинули: 55-річний депутат сільради і підприємець Іван Магей із 27-річним сином Іваном, 38- і 54-річні Микола та Іван Сасини, і 27-річний Іван Мацола.

У молодшого Івана Магея залишилася дружина Наталя і двоє маленьких діточок.

Іван Магей із дружиною і дітьми

Іван Магей із дружиною і дітьми

Соцмережі

"Іван був хорошою і доброю людиною. З червня минулого року працював у нашому лісгоспі й зарекомендував себе порядним і відповідальним працівником. Тепер його малюки залишилися сиротами... Ця трагедія – велике горе для всіх", – розповіли у лісгоспі.

"Малюки втратили батька": подробиці загадкової загибелі людей на Закарпатті

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області в ДТП загинули три особи, зокрема мати з 3-річною донькою. Легковий автомобіль, у якому вони їхали, лоб у лоб зіткнувся з фурою.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналДТП
Місце
УкраїнаУжгород
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Трагедия прям вода смыла купу ворюг которые рубали Карпаты и продавали ворованный лес?то туда им и дорога
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bender bender
bender bender
А що тут загадочного...? Матінка-Природа змила загадково трутнів,котрі безбожно її нищили.ось і все...
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