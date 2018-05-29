"Малюк вже не дихав": очевидець розповів про жахливу ДТП під Сумами

П'яні ДТП день у день отримують широкий розголос і резонанс. Але водіїв, які сідають за кермо в стані алкогольного сп'яніння, це анітрохи не турбує. Як і те, що в результаті їх злочинної безвідповідальності під загрозою знаходиться життя людей. Найстрашніше, коли гинуть діти.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про дорожньо-транспортну пригоду в Сумській області, де п'яний водій насмерть збив 2-річного хлопчика. Малюка за ручку вела його 13-річна сестра.

Наші кореспонденти зв'язалися з жінкою, яка стала очевидцем тієї страшної трагедії.

Підозрюваний в ДТП

Олена (ім'я змінено на прохання співрозмовниці) їхала на велосипеді, коли побачила, як поруч на високій швидкості промчав легковий автомобіль. Саме ДТП жінка не бачила, проте почула як закричали і заплакали діти.

"Я почула крики дітей і помчала до місця події. На дорозі стояло авто, а поруч лежала дитина. Водій вийшов з машини, зробив кілька кроків, подивився на малюка, після чого сів назад в машину і поїхав", - говорить Олена.

Хоча жінка і пережила стрес від побаченого, вона зазначила про себе, що водій, швидше за все, місцевий житель, оскільки поїхав не по трасі, а різко розвернувся вліво і поїхав в глиб села.

Місце події

Олена підбігла до хлопчика. "Діти плакали, а я не знала, що мені робити. Малюк лежав на асфальті. Щоб його не переїхала машина, я перенесла його на узбіччя. Хлопчик уже не дихав ...", - стримуючи емоції говорить жінка (у Олени самої є маленькі діти) .

ДТП в Сумській області

До місця аварії незабаром приїхали лікарі швидкої, які констатували смерть дитини. У свою чергу поліцейські тут же почали пошук втікача. Опитавши очевидців, силовики встановили, що, швидше за все, винуватець ДТП керував червоним Daewoo Lanos. Почали перевірку власників автомобілів даної марки і незабаром вийшли на 48-річного чоловіка з сусіднього села Дубов'язівка, у якого був такий автомобіль.

"Після святкування дня села, чоловік вирішив поїздити на авто. Збивши дитину, водій тут же повернувся додому, кинувши авто в будинку своєї матері, а сам сховався в кущах сусіднього домогосподарства", - розповів т.в.о. начальника Конотопського управління поліції Олександр Васильченко, слова якого наводить прес-служба ГУ Нацполіціі Сумської області.

Авто, що збило дитину

Місце події

Васильченко також зазначив, що в момент затримання водій перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

"У нього відразу відібрали аналізи для проведення експертизи на наявність алкоголю в крові. На сьогоднішній день чоловік знаходиться під вартою", - додав він.

Як дізнався OBOZREVATEL, винуватцем ДТП є 48-річний Володимир Р. В поліції нашим журналістам повідомили, що за попередніми даними (деталі встановить слідство), чоловік які раніше не притягувався до відповідальності за п'яне водіння.

Підозрюваний в ДТП

У сільраді Сім'янівка нам повідомили, що Володимир раніше також не був помічений за п'яним водінням і не влаштовував дебоші. "За своє життя я його п'яним не бачила. Що спонукало його в цей раз випити і сісти за кермо, сказати не можу", - розповіла працівниця сільради.

Ким працював водій, жителі села не знають. Як дізнався OBOZREVATEL, раніше чоловік працював на агрофірмі і на спиртзаводі в селі Дубов'язівка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.286 ч.2 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Жителі Сім'янівка повідомили нашим журналістам, що незадовго до трагедії мати привезла Рому і інших дітей до своєї сестри-вчительки. У той фатальний день діти поверталися з дитячого майданчика, який розташований на території школи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що незважаючи на заяви керівництва МВС України посилити відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння, ця ініціатива поки не отримала продовження. Законопроект № 6679 "Про внесення змін до деяких законів щодо перевірки водіїв транспортних засобів на стан сп'яніння" з липня минулого року знаходиться на розгляді у Верховній Раді.