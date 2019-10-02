"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". фото

У зоні проведення ООС на Донбасі було вбито терорист "ДНР" Максима Верещагу з позивним "Малюк".

Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши фото зрадника України.

26-річний Верещага був розвідником і одним з командирів терористичного угрупування, але при цьому підтягнутою статурою похвалитися не міг, носив окуляри.

Максим Верещага соцмережі

соцмережі

Максим Верещага (внизу зліва) соцмережі

Максим Верещага (зліва) соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві знайшли по-звірячому вбиту 29-річну українку, яка воювала на боці терористів "ЛНР".

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