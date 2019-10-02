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2 жовтня • оновлено в 23:12
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"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". фото

1.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі було вбито терорист "ДНР" Максима Верещагу з позивним "Малюк".

Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши фото зрадника України.

26-річний Верещага був розвідником і одним з командирів терористичного угрупування, але при цьому підтягнутою статурою похвалитися не міг, носив окуляри.

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Максим Верещага

Максим Верещага

соцмережі

"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". фото

соцмережі

Максим Верещага (внизу зліва)

Максим Верещага (внизу зліва)

соцмережі

Максим Верещага (зліва)

Максим Верещага (зліва)

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві знайшли по-звірячому вбиту 29-річну українку, яка воювала на боці терористів "ЛНР".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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