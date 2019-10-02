"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". фото

У зоні проведення ООС на Донбасі було вбито терорист "ДНР" Максима Верещагу з позивним "Малюк".
Про це в Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, опублікувавши фото зрадника України.
26-річний Верещага був розвідником і одним з командирів терористичного угрупування, але при цьому підтягнутою статурою похвалитися не міг, носив окуляри.
Максим Верещага
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Максим Верещага (внизу зліва)
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Максим Верещага (зліва)
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві знайшли по-звірячому вбиту 29-річну українку, яка воювала на боці терористів "ЛНР".
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