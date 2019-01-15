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''Мало крові'': екс-ватажок ''ДНР'' заговорив про нову війну

1.8тЧитати матеріал російською

У терористичній "ДНР" заговорили про нову хвилю війни на Донбасі, назвавши це "ефективним інструментом".

Так званий екс-секретар ради безпеки ''ДНР'' Олександр Ходаковський намагається переконати населення окупованих територій, що бойові дії вигідні Україні і Заходу. Скріншот посту терориста опублікував у Twitter український журналіст Денис Казанський.

"Для України війна — це тимчасовий порятунок. Для Заходу — це подарунок... Очевидно, що війна — це ефективний інструмент, від якого нерозумно відмовлятися. Так чому їй не бути?" — написав представник окупаційних військ.

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Водночас Ходаковський написав, що у 2014 році на Донбасі мало хто вірив у початок війни, як і зараз ніхто не чекає на ескалацію.

Олександр Ходаковський

Олександр Ходаковський

Facebook Ходаковський

"І коли мені кажуть, що не ця перманентна війна, а справжня, кровопролитніша — річ малоймовірна — я запитаю: а у 2014 році ми її хотіли? Хто міг припустити, що ми будемо воювати?" — написав терорист.

Ходаковський натякнув на ескалацію війни

Ходаковський натякнув на ескалацію війни

Twitter Денис Казанський

"Ходаковському мало крові. Хоче ще повоювати", — відреагував на висловлювання бойовика Денис Казанський.

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада в "Л/ДНР" намагається створити у місцевого населення переконаність в тому, що Росія видаватиме їм свої паспорти.

Керівництво так званої народної міліції ''ЛНР'' було поінформоване, що президент РФ Володимир Путін збирається підписати указ про видачу російських паспортів жителям, які отримали документи терористичних ''республік''.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Денис КазанськийОлександр Ходаковський
Місце
УкраїнаДонецьк
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Мироненко Олег
Мироненко Олег
Ходаковский,это который бывший сбушник по донецкой области?!это и есть настоящий предатель,то биш ССУЧЕННЫЙ.
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