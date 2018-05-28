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"Маленьке сонечко": з'явилося фото вбитої на Донбасі дівчинки

16.1тЧитати новину російською

У мережі опублікували фотографію 15-річної дівчинки, яка загинула в понеділок, 28 травня, у результаті обстрілу терористами мирного селища Залізне (Торецьке) Донецької області.

Фото з'явилося на сторінці волонтера та громадського діяча Назара Приходька у Facebook, який назвав ім'я вбитої школярки - Дар'я Каземірова.

"Як же так... Окупантам ніколи не настане прощення, ніколи і ніхто не забуде цей нелюдський вчинок, ніколи і ніхто не зможе втішити горе Дашиних батьків", - написав волонтер.

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"Спочивай з миром, маленьке сонечко", - додав він.

Нагадаємо, дівчинка була вбита міною калібром 122 мм, випущеної терористами з шахти Гагаріна, у дворі власного будинку.

Раніше OBOZREVATEL писав про стан чотирьох дітей, на яких на Донбасі звалилася бетонна стіна.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
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