"Маленька" квартирка за мільйон: журналісти показали елітні апартаменти Гонтаревої в Лондоні

Журналісти показали житло колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої в Лондоні, куди вона переїхала в жовтні 2018 року.

Як пише "Страна", 54-річна українська екс-чиновниця орендує двокімнатну квартиру зі своїм молодшим сином Микитою в хмарочосі на березі Темзи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Будинок знаходиться в елітному районі на набережній Альберта Ембанкмента, 23 (Albert Embankment). Це неподалік будівлі парламенту, а також Вестмінстерського абатства. За 15 хвилин ходьби від вежі Біг-Бен і колеса огляду.

strana.ua

strana.ua

У реєстрі власників нерухомості Великобританії журналісти знайшли виписку про те, що власник апартаментів — Ніл Олександр Стюарт Беверидж (Neil Alexander Srewart Beweridge).

Він придбав житлоплощу за 1 млн 750 тис фунтів стерлінгів (62 562 500 гривень за курсом НБУ на 21.03.2019 року).

strana.ua

Подібна двокімнатна квартира на сайті зі здачі апартаментів коштує 5308 фунтів стерлінгів (близько 200 000 гривен) на місяць. Ціна варіюється від наявності балкону, кількості вбиралень і площі.

При цьому, як наголошується в матеріалі, в одному зі своїх інтерв'ю Гонтарева обурилася, що їй приписують дорогий будинок у Лондоні. Вона підкреслила, що знімає "маленьку двокімнатну квартиру".

Щоб перевірити реальність адреси, кур'єрська служба доставила для Гонтаревої посилку, а консьєрж подзвонив екс-главі НАБУ для того, щоб вона забрала бандероль.

Також журналісти зняли Гонтареву на вулицях Лондона під під'їздом цього хмарочоса. У пуховику та капюшоні вона курила і з кимось щось обговорювала по телефону.

Відомо, що українка працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки (London School of Economics (LSE). Вона консультує центробанки з питань монетарної і валютної політики.

Її молодший син Микита, який переїхав із нею до Великобританії, навчається в Королівському коледжі Лондона (King's College London).

Валерія Гонтарєва kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Національне антикорупційне бюро відкрило справу стосовно Валерії Гонтаревої через можливу недбалість при поверненні 150 млрд гривень клієнтам збанкрутілих банків.

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