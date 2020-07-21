Максим Плохой: що відомо про терориста, який захопив автобус в Луцьку

Невідомий чоловік, який взяв у заручники 20 пасажирів автобуса у Луцьку 21 липня і погрожує підірвати його, називає себе Максимом Плохим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Чоловік висунув правоохоронцям свої умови на сторінці в соціальній мережі Twitter, де він постійно пише про "невдоволення системою в Україні".

Скріншоти зі сторінки Максима Плохого

Скріншоти зі сторінки Максима Плохого

Як з'ясував OBOZREVATEL, у мережі за авторством Максим Плохой є книга "Философия Преступника. Апология свободы. Антисистема", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі і його погляди на життя. Видана в Луцьку у 2014-му році накладом щонайменше в 100 примірників. Обсяг – 504 ст. Герой книги повідомляє, що відсидів 6 років у в'язниці. За попередніми даними, розповідь є автобіографічною.

Автор повідомляє, що потрапив у колонію у 18 років. Сидів у Дрогобичі Львівської області, де неодноразово конфліктував з тюремним керівництвом, за що отримував побої. Поліція встановила, что "луцький терорист" раніше проходив лікування в психіатричній лікарні.

"Ми пам'ятаємо його, прийшов до нас у типографію, кремезний такий. Сказав, що сидів в тюрмі, написав про це книжку, про свої погляди і хоче видати її. Ми як типографія, в зміст книги втручатися не маємо права. Але пам'ятаємо її: чорна-чорна така із золотистими вставками. Оплатив всю суму в кілька тисяч банківським переказом. Казав, що у нас найдешевший друк. Ще зізнався, що на той час у 2014-му жив у Львові. Назвав себе Максимом, Плохой – це його псевдонім. Більше нічого про нього не знаємо", – розповіли OBOZREVATEL в одній із типографій Луцька.

Максим Плохой

Максим Плохой – активний користувач соціальних мереж. Зокрема, має сторінки в російських "Однокласниках" і "ВК". Вести сторінку у Twitter він почав лише 12 липня.

За три години до захоплення автобуса, Плохой на YouTube опублікував запис, де він сидить на тлі стіни з автоматом у руках.

"З днем антисистеми, не обманюйте себе, святкуйте правду!" – заявив він.

Наразі з загарбником зв'язуються телефоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Луцька 21 липня невідомий взяв у заручники 20 пасажирів автобуса й загрожує підірвати його. Про потерпілих поки нічого не повідомляється.