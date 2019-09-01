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Максим Мирович
Максим Мирович
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Беслан. Когда узнаем правду?

2.6т Читати матеріал російською

1 сентября 2019 года исполняется ровно 15 лет с даты трагедии, произошедшей в городе Беслане — в результате захвата одной из школ боевиками и последовавших за этим боевых действий погибло несколько сотен человек, в основном детей. Я хорошо помню сентябрьские события тех дней и то, как буквально все следили по радио и телевидению за развитем событий в Беслане.

Нет никаких оправданий людям, что во имя каких-то политических целей захватывают заложников (особенно детей), но нет и оправданий необдуманному применению военной силы при освобождении заложников. Как сказано в кодексе одного из военных спецподразделений Британии — любая силовая операция по освобождению заложников — это заведомо трагедия, форсмажор и провал властей.

С момента бесланской трагедии прошло уже 15 лет, вместо старой школы №1 построено несколько новых, а само здание бывшей школы превращено в мемориальный комплекс, но расследование всего того, что случилось там в 2004 году — до сих пор оставляет больше вопросов, чем даёт ответов.

Итак, в сегодняшнем посте — краткий рассказ о том, что случилось в Беслане в 2004 году, а также несколько вопросов, ответов на которые нет до сих пор, - пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем Facebook.

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Трагедия в первый школьный день

Беслан. Когда узнаем правду?

Захват заложников произошел в школе №1 города Беслана, это случилось утром 1 сентября 2004 года на торжественной линейке, посвящённой началу учебного года. Боевики захватили всех 1128 участников линейки, включая персонал школы, детей и их родителей — боевики просто подъехали на машинах к зданию школы, после чего под угрозой огнестрельного оружия загнали всех внутрь здания.

Руководил боевиками Шамиль Басаев. Отряд был хорошо подготовлен к захвату здания — боевики выбрали самую старую школу в Северной Осетии (постройка 1889 года) с весьма сложной системой коридоров — по замыслу боевиков, это должно было усложнить возможный штурм здания и помешать применению спецсредств вроде усыпляющего газа.

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Захват школы произошел очень быстро (боевики досконально знали план здания), заложников рассредоточили по спортзалу, тренажерный зал и душевые. Всех заложников заставили сдать фотоаппаратуру и мобильные телефоны. Боевики готовились к возможному штурму и принудили 20 мужчин из числа заложников баррикадировать окна стульями, партами прочей мебелью. Также в здании были выбиты все окна для того, чтобы затруднить возможную газовую атаку со стороны спецназа.

Как проходили переговоры

Беслан. Когда узнаем правду?

В 10:30 возле захваченного здания школы власти сформировали оперативный штаб по противодействию боевикам — район школы оцепили, заблокировали близлежащие районы, перекрыли движение. В Беслан стали стягивать армейские спецподразделения.

Требованием боевиков, захвативших школу (которые передали в записке вместе с одним из заложников), был немедленный вывод федеральных войск из Чечни и перемирие по принципу "независимость в обмен на безопасность". В том случае, если Чечне будет предоставлена независимость, авторы записки пообещали прекращение всех терактов, вхождение Чечни в состав СНГ и невступление ни в какие военные, экономические и политические союзы, кроме России.

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Переговоры с боевиками, продолжавшиеся несколько дней, не привели ни к чему существенному. На третий день власти договорились с боевиками об эвакуации тел, что были выброшены из окна первого сентября — в тот день (по одной из версий) в школе подорвалась шахидка, после чего тела всех погибших в этом помещении были выброшены боевиками из окна.

Штурм

Беслан. Когда узнаем правду?

В 12:40 к зданию школы подъехала машина с открытым кузовом, и четыре спасателя МЧС начали эвакуацию тел. В 13:05 в спортзале прогремели два мощных взрыва, после чего боевики сразу открыли огонь по спасателям МЧС, многие заложники начали убегать, но террористы открыли по ним огонь.

После взрывов в школе властями было принято решение штурмовать здание, основными силами, что осуществляли штурм, был спецназ ФСБ, "Альфа" и "Вымпел". Солдаты наткнулись на сильное сопротивление боевиков, фактически штурм школы превратился в ожесточенный бой с применением всей имеющейся в наличии техники. В ходе штурма было применено тяжелое вооружение — по зданию стреляли из танка Т-72 и из огнеметов "Шмель".

По официальной версии, тяжелое вооружение применялось уже тогда, когда заложники были выведены из здания, но часть исследователей бесланской трагедии утверждает, что из танков и огнемётов по школе стреляли ещё тогда, когда внутри были заложники.

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Неудобные вопросы. Послесловие

Беслан. Когда узнаем правду?

До сегодняшнего дня трагедия в Беслане является предметом споров и обсуждений, так как официальным расследованием не были предоставлены внятные ответы на некоторые вопросы, вот основные из них:

1. Что именно взорвалось в спортзале 3 сентября?

Взрывы, прогремевшие в спортзале (всего их было два, последовательно один за другим) послужили поводом для начала штурма школы. На счёт причины взрывов в настоящий момент существует три основные версии — первая (официальная) гласит о том, что террористы подорвали свои взрывные устройства. Зачем им это было делать в разгар переговоров, что это были за устройства и где они находились — ответов нет.

Вторая версия говорит о том, что эти взрывы — результат обстрела школы силами спецназа (с вертолета либо из танка). И наконец, третья версия гласит, что эти взрывы вообще произошли гораздо позже, уже после начала штурма.

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2. Кто вёл переговоры с захватившими школу террористами?

Это звучит странно, но следствие до сих пор так и не установило, кто именно вёл переговоры с боевиками. Второго сентября террористы позволили зайти в школу бывшему президенту Ингушетии Руслану Аушеву, которому позволили вывести из школы 24 заложника — матерей с грудными детьми.

Дальше все переговоры с террористами велись какими-то урывками, а все переговоры с лицами, которые потребовали боевики (президент Ингушетии Мурат Зязиков, президент Северной Осетии Александр Дзасохов, исполнительный секретарь СНГ Владимир Рушайло) так и не состоялись. Вести "официальные переговоры" с террористами был уполномочен Виталий Зангионов (председатель североосетинского правительства), но в суде он заявил, что ни о каких требованиях террористов он не знал и никаких переговоров не вёл.

В общем, кто именно и о чём вел переговоры с террористами после 1 сентября — не установлено до сих пор.

3. Как именно погибли заложники?

Основная версия следствия, расследовавшего бесланскую трагедию, гласит, что большинство заложников погибло именно из-за взрывов, якобы прогремевших до штурма. Однако 208 тел заложников обнаружили вовсе не в заминированном спортзале, а в совершенно других помещениях, куда террористы увели выживших. В альтернативной версии событий рассказывается о том, что большая часть заложников погибла в результате штурма из-за применения спецназом тяжелого вооружения и возникшего вследствие штурма пожара.

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В общем, как видите — бесланская трагедия до сегодняшнего дня оставляет очень много вопросов.

А вы верите в официальную версию всего случившегося там?

И если нет — то когда мы узнаем правду?

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Місце
Росія
Тег
теракт
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Южный Гарик
Южный Гарик
Вы, мрази, никогда правду не узнаете, потому, что она вас не интересует и не нужна, вы пытаетесь переврать события и это для вас просто очередной повод оправдать террористов, и обвинить власть, вам наплевать на погибших детей, вы просто используете эту трагедию и такого рода статьи, лишний раз напомнить о себе, потому что вас забывают сразу после вашего словестного высера....
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Южный Гарик, этого мразо-писаку отвезти в Беслан и пусть там, местным жителям, он зачитает свою статью. Не думаю, что успеет дочитать, башку быстрей открутят.
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