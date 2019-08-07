Зачем нам украинские бронемашины, купим лучше польские, решили в Министерстве обороны. Тем более они ж так похожи на наши, отечественные "Дозоры", ведь сделаны по украинской лицензии. И действительно, польская "Oncilla" пришлась по вкусу военным, ведь там устранены недостатки, которыми грешил "Дозор-Б". Но что мешало провести работу над ошибками и загрузить заказами отечественные предприятия?

"Министерством обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 "Oncilla" (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", – ответил Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны журналистам. Указав при этом, что информация о недостатках украинских "Дозоров" "носит закрытый характер".

Хотя эти недостатки не раз озвучивались публично. А решение разместить заказ за рубежом может быть основано разве что на невозможности эти недостатки устранить. Тем более времени на это было достаточно.

Дозор-Б

"Дозор-Б" впервые был представлен еще в 2004 году, но вторую жизнь машина получила уже в 2015, когда ВСУ ощутило острую необходимость в подобной технике. Тогда же был представлен и опытный образец, который неплохо себя показал, и на Львовском бронетанковом заводе заказаны первые 10 машин. Это первая и единственная партия для украинских военных, с которой возникло множество проблем. И Министерство обороны Украины рассматривало вариант приостановки процесса принятия на вооружение боевых машин "Дозор-Б". Об этом стало известно весной 2016-го, тогда же была обнародована информация о недостатках бронемашин.

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Опытный образец не соответствовал требованиям рабоче-конструкторской документации, а на заводе уже собирали первые 10 машин. Например, отечественную броню заменили на польскую марки Аrmstal 500, которая требовала дополнительных испытаний. Позже выявили трещины корпусов на трех машинах из десяти. Что могло быть следствием игнорирования требований заказчика.

Целый ряд замечаний планировалось устранить в процессе работы над будущими бронемашинами. Но сложности возникали одна за другой. "Укроборонпром" активно спорил с военным представительством, которое плодило всё новые претензии. Поставщики комплектующих тоже были не в восторге от методов работы военных, которые помимо контроля качества хотели проверять и цены. Ряд компаний отказались работать в таких условиях. А военное представительство настаивало, чтобы заказанная техника соответствовала их требованиям.

Во время испытаний замечания посыпались одно за другим: начиная от повышенного уровня шума и температуры в салоне машины, заканчивая неисправностями тормозов, проблем с рулевым управлением и противопожарной системой. В общем, обещание передать в войска первые 10 машин до конца 2016 года застопорилось "до выяснения причин возникновения дефектов, разработки и выполнения мероприятий по их предупреждению и устранению". Но за три года с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

И теперь мы узнаем, что вместо тогда чтобы привести в порядок украинские образцы, что за это время вполне можно было сделать, Минобороны просто заказало подобные машины в Польше. Но кто решил, что проблемы с украинским "Дозором-Б" невозможно устранить? Где выводы соответствующей комиссии? Кто принимал окончательное решение и на чем оно основано. На все эти вопросы необходимо дать ответы общественности. Мы несколько лет слышим реляции о возрождении украинского оборонно-промышленного комплекса, но в итоге чьи-то провалы просто прячутся за удобной формулировкой о невозможности обнародовать информацию с ограниченным доступом. И чьи-то неэффективные решения прикрываются солидным словом "гостайна".

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