Донецк город контрастов, в котором сегодня можно увидеть очень много разных товаров широкого потребления. На продуктовых прилавках “Республиканского супермаркета” можно увидеть белорусскую продукцию, российский “отстой” и, конечно, контрафакт, который продаётся из-под прилавка и стоит намного дешевле. Но, сейчас речь пойдет о самой известной продукции, без которой не очень легко прожить.

Молочная продукция торговой марки (ТМ) "ДОБРЫНЯ" – продаётся на территории "ДНР" с начала конфликта на Донбассе. ТМ "ДОБРЫНЯ" входит в Частное Акционерное Общество (ЧАО) "ГЕРКУЛЕС", которое выпускает замороженные полуфабрикаты, мороженое и молочную продукцию. В 2014 году компания сменила юридический адрес, переехав в Краматорск. Впрочем, ее основные производственные мощности остались в Донецке.

Эта компания, собственником которой выступает донецкий бизнесмен, глава наблюдательного совета промоутерской компании из Донецка Union Boxing Promotion Игорь Андреев, несмотря ни на что, продолжает выпускать свою продукцию. Товарищ Андреев не просто так добился такого успеха в Донецке. Еще в 2014 году, когда "народная власть" поняла, как можно зарабатывать на войне, он был уже в доле с А.Захарченко, про что свидетельствует зарегистрированный "властями ДНР" расчетный счет в "Центральном республиканском банке "ДНР".

ТМ "Добрыня"

Все было бы не плохо, если бы не одно, но! Молочная продукция ТМ "ДОБРЫНЯ" выпускается по адресу: индекс 83045 (г. Донецк), страна УКРАИНА, г. Донецк. Как такое возможно, если сегодня Донецк – это столица "ДНР"? Теперь становиться понятно, откуда у жителей "ДНР" украинская молочная продукция.

ТМ "Добрыня"

Итак, после этой маленькой истории можно с уверенностью задать вопрос, а кто тогда это всё контролирует, если даже не скрывается тот факт, что Донецк – это УКРАИНА! Я думаю, вы догадались, что эта "схема", опять же под крылом "народной власти". Когда люди поймут, что обман в "ДНР" – это всего лишь очередная "бизнес – схема", которая непосредственно обогащает карманы ВАШИХ, же "народных избранников"!

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