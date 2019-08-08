Позавчера, со стороны так называемой армии "ДНР", произошла очередная провокация в результате которой погибли 4 военнослужащих вооружённых сил Украины. Чтобы прикрыть свои действия говорящий рот "ДНР" Д.Безсонов тревожно сообщает, что Вооружённые Силы Украины готовятся к наступлению и подкрепляет свои слова оперативной картой, сделанной по данным, якобы полученным из штаба Операции Объединенных Сил.

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Если посмотреть вглубь данной ситуации, то это всего лишь прикрытие реальных действий, которые делает "ДНР". На фото, которое сделано беспилотным летательным аппаратом в районе Мариуполя, видно, что боевики "ДНР" стягивают тяжёлое бронированное вооружение в том числе, МТ-ЛБ. Этот многоцелевой транспортёр создан для транспортировки (перевозки) людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача. Скорей всего, на этой стоянке техники находятся артиллерийские орудия, они спрятаны в зданиях, которые в любой момент могут быть использованы против Украины и ее защитников.

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Что будет дальше неизвестно, но надеемся, что "ДНР" придёт долгожданный конец и люди все же поймут, что эти так называемые герои, самые обыкновенные террористы, которые зарабатывают на жизнях ни в чем не винных людей.

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