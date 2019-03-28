Майже 100 фігурантів: Луценко розкрив скандальні деталі у справі Курченка

У ГПУ розкрили суть обвинувачень 98 фігурантам справи олігарха-втікача Сергія Курченко, якому інкримінують участь у злочинній організації колишнього президента Віктора Януковича.

Деталі повідомив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, відмивання грошей для Януковича стало можливим завдяки множинним особливо тяжким злочинам.

Сергій Курченко The Insider

Віктор Янукович Hyser

Так, в їх числі генпрокурор назвав:

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування", в співучасті з посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", посадовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим завдано зазначеним підприємствам збитків на загальну суму 2196 176418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і з ухиленням від сплати податків;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем і підробки документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в сумі 449 млн. 963 тис. 820 грн, з подальшою легалізацією (відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і підробки документів чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними ВАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5 млрд 100 млн 036 тис. 180 грн;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ВАТ "Реал Банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вчинені повторно;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном - грошовими коштами ВАТ "Реал Банк" в особливо великих розмірах на загальну суму 4707267 476,52 грн при видачі кредитів підконтрольним Курченко С.В. підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 грн шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ВАТ "Реал Банк" і незаконного розміщення ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал Банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1436723153 грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, на порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170 64 грн шляхом укладання удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ВАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ВАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2069194000 грн шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ВАТ "Аграрний фонд" і договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені повторно;

фіктивне підприємництво, тобто створення і придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчинене повторно.

Розповів Луценко подробиці і про інших підозрюваних у справі Курченко. У числі 98 підозрюваних багато чиновників (з них 12 вищих посадових осіб центральних органів виконавчої влади, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних підприємств).

Юрій Луценко Прямий

Відзначається, що щодо 42 осіб кримінальні впровадження направлено до суду для розгляду по суті.

За результатами судових розглядів винесено 27 обвинувальних вироків, 4 людини постановами суду звільнені від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Відносно 15 осіб тривають судові розгляди.

Загальна вартість арештованого майна становить понад 5 млрд грн, загальна сума відшкодованих збитків становить понад 1,5 млрд доларів США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Курченко втік з України слідом за екс-президентом України Віктором Януковичем, який був звинувачений в державній зраді.

У грудні 2017 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна Курченка.

ГПУ отримала дозвіл на досудове розслідування, а також оголосила про підозру Курченку.

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