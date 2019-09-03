Майже санаторій: засуджену за криваву ДТП Зайцеву етапували в "полегшену" в'язницю. Фоторепортаж

Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева буде відбувати покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.
Як повідомила "МедіаПорту" прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у понеділок, 2 вересня.
Зайцеву етапували в Покров
За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, цей виправний центр відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Зайцеву етапували в Покров
kvs.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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