Майже санаторій: засуджену за криваву ДТП Зайцеву етапували в "полегшену" в'язницю. Фоторепортаж

Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на вулиці Сумській у Харкові Олена Зайцева буде відбувати покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.

Як повідомила "МедіаПорту" прессекретар Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у понеділок, 2 вересня.

Зайцеву етапували в Покров

За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, цей виправний центр відкритого типу для утримання жінок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Зайцеву етапували в Покров kvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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