Понад 270 жертв за місяць! З'явилася шокуюча статистика ДТП в Україні

Січень 2020-го ознаменувався масштабним аваріями. За даними поліції, в перший місяць нового року в Україні загинула 271 особа. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період у 2019 році.
OBOZREVATEL дізнався, з чим пов'язаний такий стрибок.
Де найбільше жертв
За даними департаменту патрульної поліції Національної поліції України, найбільше трагічних випадків минулого місяця трапилося у Київській області – 23 загиблих.
Друге місце сумного антирейтингу посідає Дніпропетровська область – 21 загиблий у ДТП. Третє місце ділять Львівська та Рівненська області – по 20 загиблих.
У січні 2020 року в Україні трапилося 11 836 аварій, в яких загинула 271 особа і 2 391 осіб отримали травми
Найменше жертв – у Кіровоградській області. Там у січні загинула одна людина.
У перший місяць нового року в Україні загинуло на 45% більше людей, ніж за аналогічний період 2019-го
Дані департаменту патрульної поліції
З чим пов'язане зростання смертності на дорогах у січні цього року? Керівник громадської організації Vision Zero Віктор Загреба вважає, що причина у проблемі підрахунку ДТП і, можливо, погодних умовах.
Неповні цифри. Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, починаючи з березня 2016 року, в Україні належним чином не велася статистика аварій, оскільки Кабінет міністрів України прибрав відповідну постанову – №252.
Однак у травні 2019 року уряд ухвалив постанову №424, де були вказані Правила обліку дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, загиблими вважаються особи, які померли не тільки на місці аварії, а й протягом 30 діб.
На думку Загреби, можливо тому результати в січні 2019-го і 2020 року настільки відрізняються.
"Не всі загиблі в минулому році могли потрапити в поліцейську статистику", – вважає він.
ДТП в Україні
Погодні умови. За даними синоптиків, січень цього року в Україні видався набагато теплішим, ніж рік тому. Опадів також було небагато. Це могло вплинути на кількість аварій із потерпілими, вважає Загреба.
"Коли погода сонячна і дорожнє покриття сухе, водіїв більше і їздять вони швидше", – розповів керівник Vision Zero. У сніг і ожеледь, за його словами, кількість автомобілістів на дорогах менша, і їздять вони обережніше.
Побічно це припущення підтверджують дані департаменту патрульної поліції. Найбільше загиблих і травмованих у минулому році припадало на найспекотніші місяці: липень, серпень, вересень.
Розповімо про декілька масштабних ДТП в Україні за січень
9 січня на трасі Львів – Шегині, в населеному пункті Бартатів мікроавтобус Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою. Загинули троє людей. З'ясувалося, що водій буса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де і протаранив тягач Mercedes.
ДТП у Львівській області
12 січня в селищі Вишневе Дніпропетровської області водій Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги. В результаті позашляховик злетів у ставок і затонув на глибині двох-трьох метрів. Загинули водій, його дружина, 14-річна дочка і родичка.
У ДТП загинули Сергій і Вікторія Кушнір, їхня 14-річна дочка Владислава і кума
Смертельна ДТП у селищі Вишневе
20 січня у Дніпрі зіштовхнулися три легкових автомобілі, в результаті чого загинули двоє людей. З'ясувалося, що один із транспортних засобів виїхав на смугу зустрічного руху.
Трагедія у Дніпрі
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Львівській області легковий автомобіль злетів у водойму і затонув. Загинули четверо хлопців у віці 19-24 років.
У Харкові водій Mitsubishi на пішохідному переході на смерть збив двох жінок. Раніше цього ж водія поліцейські затримували за п'яну їзду.
В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.
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