Понад 270 жертв за місяць! З'явилася шокуюча статистика ДТП в Україні

Січень 2020-го ознаменувався масштабним аваріями. За даними поліції, в перший місяць нового року в Україні загинула 271 особа. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період у 2019 році.

OBOZREVATEL дізнався, з чим пов'язаний такий стрибок.

Де найбільше жертв

За даними департаменту патрульної поліції Національної поліції України, найбільше трагічних випадків минулого місяця трапилося у Київській області – 23 загиблих.

Друге місце сумного антирейтингу посідає Дніпропетровська область – 21 загиблий у ДТП. Третє місце ділять Львівська та Рівненська області – по 20 загиблих.

У січні 2020 року в Україні трапилося 11 836 аварій, в яких загинула 271 особа і 2 391 осіб отримали травми

Найменше жертв – у Кіровоградській області. Там у січні загинула одна людина.

У перший місяць нового року в Україні загинуло на 45% більше людей, ніж за аналогічний період 2019-го Дані департаменту патрульної поліції

З чим пов'язане зростання смертності на дорогах у січні цього року? Керівник громадської організації Vision Zero Віктор Загреба вважає, що причина у проблемі підрахунку ДТП і, можливо, погодних умовах.

Неповні цифри. Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, починаючи з березня 2016 року, в Україні належним чином не велася статистика аварій, оскільки Кабінет міністрів України прибрав відповідну постанову – №252.

Однак у травні 2019 року уряд ухвалив постанову №424, де були вказані Правила обліку дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, загиблими вважаються особи, які померли не тільки на місці аварії, а й протягом 30 діб.

На думку Загреби, можливо тому результати в січні 2019-го і 2020 року настільки відрізняються.

"Не всі загиблі в минулому році могли потрапити в поліцейську статистику", – вважає він.

ДТП в Україні

Погодні умови. За даними синоптиків, січень цього року в Україні видався набагато теплішим, ніж рік тому. Опадів також було небагато. Це могло вплинути на кількість аварій із потерпілими, вважає Загреба.

"Коли погода сонячна і дорожнє покриття сухе, водіїв більше і їздять вони швидше", – розповів керівник Vision Zero. У сніг і ожеледь, за його словами, кількість автомобілістів на дорогах менша, і їздять вони обережніше.

Побічно це припущення підтверджують дані департаменту патрульної поліції. Найбільше загиблих і травмованих у минулому році припадало на найспекотніші місяці: липень, серпень, вересень.

Розповімо про декілька масштабних ДТП в Україні за січень

9 січня на трасі Львів – Шегині, в населеному пункті Бартатів мікроавтобус Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою. Загинули троє людей. З'ясувалося, що водій буса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де і протаранив тягач Mercedes.

ДТП у Львівській області

12 січня в селищі Вишневе Дніпропетровської області водій Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги. В результаті позашляховик злетів у ставок і затонув на глибині двох-трьох метрів. Загинули водій, його дружина, 14-річна дочка і родичка.

У ДТП загинули Сергій і Вікторія Кушнір, їхня 14-річна дочка Владислава і кума

Смертельна ДТП у селищі Вишневе

20 січня у Дніпрі зіштовхнулися три легкових автомобілі, в результаті чого загинули двоє людей. З'ясувалося, що один із транспортних засобів виїхав на смугу зустрічного руху.

Трагедія у Дніпрі Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Львівській області легковий автомобіль злетів у водойму і затонув. Загинули четверо хлопців у віці 19-24 років.

У Харкові водій Mitsubishi на пішохідному переході на смерть збив двох жінок. Раніше цього ж водія поліцейські затримували за п'яну їзду.

В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього в 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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