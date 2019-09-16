Майже 20 постраждалих: на Одещині зіткнулися дві маршрутки

На Одещині трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два маршрутні автобуси.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали 19 осіб, написала пресслужба Білгород-Дністровського відділу поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Людей із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. А кількість потерпілих ще буде уточнюватися.

На Одещині трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

Так, водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншою маршруткою.

Обставини ДТП будуть встановлені, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

В селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два маршрутні автобуси Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсова маршрутка "Дніпро-Кам'янське". В результаті ДТП постраждали 10 осіб. Водія маршрутки вирізали за допомогою гідравлічного інструменту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!