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16 вересня • оновлено в 13:17
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/ Розслідування

Майже 20 постраждалих: на Одещині зіткнулися дві маршрутки

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На Одещині трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. В селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два маршрутні автобуси.

За попередніми даними, в результаті аварії постраждали 19 осіб, написала пресслужба Білгород-Дністровського відділу поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Людей із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. А кількість потерпілих ще буде уточнюватися.

На Одещині трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода

На Одещині трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

Так, водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншою маршруткою.

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Обставини ДТП будуть встановлені, вирішуватиметься питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

В селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два маршрутні автобуси

В селі Шабо Білгород-Дністровського району зіткнулися два маршрутні автобуси

Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу села Єлизаветівка Дніпропетровської області 31 серпня зіткнулися вантажівка і рейсова маршрутка "Дніпро-Кам'янське". В результаті ДТП постраждали 10 осіб. Водія маршрутки вирізали за допомогою гідравлічного інструменту.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП аварія
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