В понеділок, 18 травня, детективи НАБУ повідомили народному депутату України VIII скликання Станіславу Березкіну про підозру у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за оренду житла.

Як повідомила пресслужба НАБУ, дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Екснардеп Станіслав Березкін

"За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року", – йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, что Березкін вже має статус підозрюваного у справі за фактом заволодіння $20 млн АТ "Ощадбанк". В розкраданні цих грошей підозрюють також сина і брата екснардепа.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ проводять із жовтня 2018 року.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому НАБУ повідомляло, що народний депутат України VII і VIII скликань незаконно отримав від держави компенсацію за оренду житла в розмірі 361 тис. грн.

Загалом було притягнуто до відповідальності п'ятьох екснардепів за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн. У межах розслідувань фактів незаконної компенсації до бюджету повернуто близько 1,65 млн грн. Ще низка народних обранців переглянули свою потребу в отриманні компенсацій і відмовились від неї.