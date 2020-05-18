Майже 1 млн за житло: НАБУ запідозрило екснардепа Березкіна в афері з компенсаціями від Ради
В понеділок, 18 травня, детективи НАБУ повідомили народному депутату України VIII скликання Станіславу Березкіну про підозру у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за оренду житла.
Як повідомила пресслужба НАБУ, дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
"За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, витрачено понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року", – йдеться в повідомленні.
В НАБУ зазначили, что Березкін вже має статус підозрюваного у справі за фактом заволодіння $20 млн АТ "Ощадбанк". В розкраданні цих грошей підозрюють також сина і брата екснардепа.
Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ проводять із жовтня 2018 року.
Як писав OBOZREVATEL, у лютому НАБУ повідомляло, що народний депутат України VII і VIII скликань незаконно отримав від держави компенсацію за оренду житла в розмірі 361 тис. грн.
Загалом було притягнуто до відповідальності п'ятьох екснардепів за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 млн грн. У межах розслідувань фактів незаконної компенсації до бюджету повернуто близько 1,65 млн грн. Ще низка народних обранців переглянули свою потребу в отриманні компенсацій і відмовились від неї.