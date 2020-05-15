У мережу потрапили скріншоти скандальних репостів зі сторінок у соцмережах майора ЗСУ Андрія Нектовенка. На них війна на Донбасі позиціонується як "братовбивча", а не як окупація частини України Росією, а військові країни-агресорки називаються "братами".

Фото неоднозначних публікацій оприлюднив на своєму Telegram-каналі колишній військовий ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

Сторінка Нектовенка в соцмережах Telegram-канал Олександра Грома

Андрій Нектовенко Telegram-канал Олександра Грома

"Майор Нектовенко Андрій Леонідович, командир взводу у Криворізькому ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Любитель "братушань" з болотостану. Виховує замість майбутніх офіцерів малоросів", – обурився захисник.

Зокрема він звернув увагу на пости Нектовенка із такими пропагандистськими кремлівськими гаслами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" та "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Допис, який вподобав Нектовенко Telegram-канал Олександра Грома

Скандальний допис на сторінці Нектовенка Telegram-канал Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Україні спалахнув скандал через те, що полковник Олексій Ноздрачов, виступаючи на круглому столі, заявив, що ЗСУ нібито готові реінтегруватися з російськими окупантами і терористами "Л/ДНР", але цьому заважають ветерани.

Його слова викликали хвилю обурення серед захисників України і патріотів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ наголосили, що заява Ноздрачова не є офіційною позицією військового відомства.

Сам Ноздрачов спочатку заявив, що його слова вирвали з контексту, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.