Майор ЗСУ зганьбився дописами про "братовбивчу" війну на Донбасі. Фотофакт

Вікторія Довгань Розслідування 04:20, 15.05.2020 Оновлено: 11:32, 15.05.2020

У мережу потрапили скріншоти скандальних репостів зі сторінок у соцмережах майора ЗСУ Андрія Нектовенка. На них війна на Донбасі позиціонується як "братовбивча", а не як окупація частини України Росією, а військові країни-агресорки називаються "братами".

Фото неоднозначних публікацій оприлюднив на своєму Telegram-каналі колишній військовий ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

Сторінка Нектовенка в соцмережах
Telegram-канал Олександра Грома
Андрій Нектовенко
Telegram-канал Олександра Грома

"Майор Нектовенко Андрій Леонідович, командир взводу у Криворізькому ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Любитель "братушань" з болотостану. Виховує замість майбутніх офіцерів малоросів", – обурився захисник.

Зокрема він звернув увагу на пости Нектовенка із такими пропагандистськими кремлівськими гаслами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" та "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Допис, який вподобав Нектовенко
Telegram-канал Олександра Грома
Скандальний допис на сторінці Нектовенка
Telegram-канал Олександра Грома

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