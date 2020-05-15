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15 травня • оновлено в 12:13
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Майор ЗСУ зганьбився дописами про "братовбивчу" війну на Донбасі. Фотофакт

34.4т
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У мережу потрапили скріншоти скандальних репостів зі сторінок у соцмережах майора ЗСУ Андрія Нектовенка. На них війна на Донбасі позиціонується як "братовбивча", а не як окупація частини України Росією, а військові країни-агресорки називаються "братами".

Фото неоднозначних публікацій оприлюднив на своєму Telegram-каналі колишній військовий ЗСУ, учасник війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром).

Сторінка Нектовенка в соцмережах

Сторінка Нектовенка в соцмережах

Telegram-канал Олександра Грома

Андрій Нектовенко

Андрій Нектовенко

Telegram-канал Олександра Грома

"Майор Нектовенко Андрій Леонідович, командир взводу у Криворізькому ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Любитель "братушань" з болотостану. Виховує замість майбутніх офіцерів малоросів", – обурився захисник.

Зокрема він звернув увагу на пости Нектовенка із такими пропагандистськими кремлівськими гаслами: "Братья-россияне, у вас настолько короткая память, что вы опять идете с войной" та "Славяне, остановитесь! Мы убиваем друг друга. Господи! Останови братоубийство".

Допис, який вподобав Нектовенко

Допис, який вподобав Нектовенко

Telegram-канал Олександра Грома

Скандальний допис на сторінці Нектовенка

Скандальний допис на сторінці Нектовенка

Telegram-канал Олександра Грома

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
Збройні сили України
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