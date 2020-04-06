Майор ЗСУ, покараний за критику Зеленського, написав рапорт про відставку

Майор ЗСУ Роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента України Володимира Зеленського, написав рапорт про відставку.

Рапорт подано 5 квітня на ім'я Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського. Копію документа ексклюзивно публікує OBOZREVATEL.

"У період з 15.01 по 20.01. 2020 року за вашим наказом №29 від 15.01.20 з метою з'ясування причин та обставин висвітлення мною в соцмережі Фейсбук повідомлення негативного характеру на адресу президента України було призначено службове розслідування, що є порушенням моїх прав і свобод" , – йдеться у документі.

Ковальов критикував Зеленського

Також Ковальов зазначив, що його не ознайомили з підставами проведення службового розслідування, а потім він не був ознайомлений з актом службового розслідування.

"Вашим наказом №46 від 23.01.2020 року за висвітлення мною в соцмережі Фейсбук, повідомлення негативного характеру на адресу президента України було накладено дисциплінарне стягнення "сувора догана", що було порушенням моїх прав і свобод, гарантованих ст. 34 Конституції України", – зазначено у рапорті.

Ковальов повідомив, що за підсумками атестації 2019 року він отримав оцінку "добре" і був рекомендований на просування по службі на вищу посаду і зарахований у резерв. Та попри це його перевели на посаду нижче, що порушило умови контракту з Міноборони.

Також всупереч контракту під час перебування в Головному військовому госпіталі Києва лікар йому відмовив у допомозі, ігноруючи його скарги на стан здоров'я.

Крім того, Ковальов додав, що у Командування ЗСУ є усна вимога, що субота є робочим днем, що порушує умови контракту.

До того ж за 10 місяців контракту з військової форми йому видали тільки кашкет і пару берців. Ковальов наголосив, що за час несення служби йому не видали посвідчення офіцера ЗСУ.

Рапорт про відставку Ковальова

Рапорт про відставку Ковальова

Рапорт про відставку Ковальова

Рапорт про відставку Ковальова

Рапорт про відставку Ковальова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби госпіталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

Крім усього стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.

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