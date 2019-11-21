Підозрюють півсотні вищих посадових осіб: озвучено нові дані у справах Майдану

Обвинувальні вироки у справах Майдану прийняті відносно 46 осіб, а підозри повідомлені 445 особам.

Про це в політичному ток-шоу "Право на владу" в четвер, 21 листопада, заявив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"По всій країні... повідомлено про підозру 445 особам, із них 48 вищим посадовим особам, 220 правоохоронцям, зокрема 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям", – сказав він.

Ілюстрація. Майдан Podrobnosti.ua

"Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб, у вчиненні злочинів судами визнані винними 59 осіб, відносно 46 із них ухвалено обвинувальний вирок", – додав Чумак.

Віктор Чумак Скрін відео

Нагадаємо, у прямому ефірі ток-шоу адвокатеса родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до поновлення розслідування щодо Революції Гідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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