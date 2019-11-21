Головна Новини
22 листопада • оновлено в 01:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Підозрюють півсотні вищих посадових осіб: озвучено нові дані у справах Майдану

740
Читати матеріал російською

Обвинувальні вироки у справах Майдану прийняті відносно 46 осіб, а підозри повідомлені 445 особам.

Про це в політичному ток-шоу "Право на владу" в четвер, 21 листопада, заявив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"По всій країні... повідомлено про підозру 445 особам, із них 48 вищим посадовим особам, 220 правоохоронцям, зокрема 27 слідчим, 20 прокурорам і 23 суддям", – сказав він.

Новини
"Винні мають отримати покарання!" Зеленський зробив гучну заяву щодо справ Майдану

Ілюстрація. Майдан

Ілюстрація. Майдан

Podrobnosti.ua

"Направлено до суду 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб, у вчиненні злочинів судами визнані винними 59 осіб, відносно 46 із них ухвалено обвинувальний вирок", – додав Чумак.

Віктор Чумак

Віктор Чумак

Скрін відео

Нагадаємо, у прямому ефірі ток-шоу адвокатеса родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до поновлення розслідування щодо Революції Гідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Євромайдан Розстріли на Майдані
Особа
Віктор Чумак
Місце
Україна
Теги
Майдан Революція Гідності Офіс генерального прокурора України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги