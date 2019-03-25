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"Майдан 3.0" і "спецназ США": в Україні влаштували СМС-провокацію перед виборами

1.4тЧитати матеріал російською

Українські прикордонники перед виборами президента масово почали отримувати СМС-повідомлення про те, що в Україну нібито прибув спецназ США і незабаром країну накриє "третій Майдан".

Про провокації написав у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Він спростував дані, зазначені в сумнівній розсилці.

За інформацією Слободяна, в повідомленнях від невідомого адресата сказано про таємне прибуття до Києва американського спецназу в суботу, 23 березня, вранці. В загальному нібито прибуло 410 людей на 90-денний період для організації виборчого і поствиборчого процесу.

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"Майдан 3.0" і "спецназ США": в Україні влаштували СМС-провокацію перед виборами

Facebook Олег Слободян

Провокатори запевнили, що американці були направлені в Україну для того, щоб утримати владу і нібито передати її в руки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Державна прикордонна служба офіційно заявляє, що жоден американський, або будь-який інший спецназ в Україну не прибував. Прикордонники знаходяться на своїх робочих місцях і позиціях і сумлінно і спокійно виконують покладені на них народом України обов'язки. Не варто піддаватися провокаціям і паніці. А у випадку, якщо подібні СМС приходять і вам на телефон – повідомляйте в компетентні правоохоронні органи", – підкреслив Слободян.

"Майдан 3.0" і "спецназ США": в Україні влаштували СМС-провокацію перед виборами

vikka.ua

Спікер Держприкордонслужби зазначив, що мета подібних дій – дестабілізувати ситуацію в країні. Він також висловив думку про те, що джерела повідомлень будуть встановлені досить швидко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Росія затіяла нову провокацію, в рамках якої планувалося показове затримання на кордоні громадян України.

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Особа
Олег Слободян
Місце
Україна
Тег
Держприкордонслужба
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Пигин Макс
Пигин Макс
Походу на Окраине скоро будет свой Пиночет! Ну и правильно, с этим стадом по другому нельзя.
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1
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andrei andrei
andrei andrei
Бугага. Это Путин.
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3
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Путен СМСки строчит сто пудов!!!
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4
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