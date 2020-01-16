Майбутній прем'єр Росії Мішустін загримів у "Миротворець": що про нього відомо

Майбутній прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, якого президент країни-агресорки вибрав наступником Дмитра Медведєва, потрапив у список бази "Миротворець".

Повідомлення про це з'явилося на сайті проєкту 15 січня – одразу після новини про рішення Володимира Путіна призначити Мішустіна новим главою російського уряду.

У досьє Мішустіна зазначили, що він є російським окупантом, який зазіхав на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму.

Мішустіна внесли до "Миротворця" Скріншот сторінки

Михайло Мішустін РИА Новости

Зокрема 29 липня 2015 року, перебуваючи на посаді голови Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію у тимчасово окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками "територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральному зібранню 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Разом із Медведєвим у відставку пішов весь Кабінет міністрів.

Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна.

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