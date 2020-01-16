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16 січня • оновлено в 11:14
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Майбутній прем'єр Росії Мішустін загримів у "Миротворець": що про нього відомо

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Майбутній прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін, якого президент країни-агресорки вибрав наступником Дмитра Медведєва, потрапив у список бази "Миротворець".

Повідомлення про це з'явилося на сайті проєкту 15 січня – одразу після новини про рішення Володимира Путіна призначити Мішустіна новим главою російського уряду.

У досьє Мішустіна зазначили, що він є російським окупантом, який зазіхав на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення до захопленого російськими окупантами Криму.

Мішустіна внесли до "Миротворця"

Мішустіна внесли до "Миротворця"

Скріншот сторінки

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Михайло Мішустін

Михайло Мішустін

РИА Новости

Зокрема 29 липня 2015 року, перебуваючи на посаді голови Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію у тимчасово окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками "територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральному зібранню 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Разом із Медведєвим у відставку пішов весь Кабінет міністрів.

  • Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФНС Михайла Мішустіна.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Михайло Мішустін
Місце
Росія
Тег
сайт Миротворець
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украина - срана недоразумение... ее надо усыпить... срочно...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
By the way:"Поскольку за скорость обмена веществ в организме отвечает щитовидная железа, ее нормальное функционирование зависит от количества йода в питании. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook. "По данным ВОЗ, одна третья часть населения планеты имеет йододефицит и повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это распространенное явление и в Украине", – отметила она. Особенно опасен йододефицит для беременных и кормящих мам – это может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка. Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой усталости и избыточному весу. Отметим, женщины чаще мужчин страдают от заболеваний щитовидной железы.."
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
миротворец таже википедия только его сохдали в страна кастрюлия.
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