Махінація з нерухомістю для Нацгвардії: ВАКС залишив в силі арешт Микитася

Вищий антикорупційний суд України залишив під арештом колишнього народного депутата і ексголову корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, який є фігурантом справи про махінації з нерухомістю для Нацгвардії.

Своїм рішенням 8 липня суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу, повідомляється на сторінці ВАКС у Facebook.

"У середу, 8 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захисника колишнього народного депутата і експрезидента державної будкорпорації про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою з 100 млн грн застави на цілодобовий домашній арешт", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Максима Микитася підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. За версією слідства, Нацгвардія і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс.

НГУ мала отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва.

Експертиза встановила, що вартість квартир на околиці на 81,6 млн грн менше тієї, в яку оцінили квартири на Печерську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня домашній арешт колишнього нардепа Максима Микитася заарештували з правом застави в 100 мільйонів гривень.