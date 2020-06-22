Махінації на тендерах "Укрзалізниці" можуть коштувати українцям 100 млн грн – ЗМІ

У АТ "Укрзалізниця" прив'язали вартість квитків для пасажирів до цін на паливо, так що за закупівлі палива для УЗ за завищеними цінами тепер будуть платити українці. Журналісти припускають: орієнтовна сума переплати оцінюється у 100 млн грн і може осісти в кишенях кількох представників топменеджменту УЗ. Про це повідомляє УНІАН.

Подібне нововведення журналісти пояснюють нібито бажанням топ-менеджменту держкомпанії заробити.

"100 мільйонів гривень можуть осісти в кишенях держслужбовців "Укрзалізниці", зокрема в.о. голови правління "УЗ"иІвана Юрика та його підлеглих у філії "Центр забезпечення виробництва": Золотарьова, Шіганова, Довгаленко і Олійник, а кожному пасажиру доведеться переплачувати за квитки. Це може статися тому, що в вартість квитків заклали ціни на паливо - якщо вона зростає, то вартість буде більшою", - повідомляє УНІАН.

Видання відзначає, що незважаючи на падіння розцінок на паливо, яке спостерігається з початку року на тлі різкого зниження вартості нафти, для УЗ ПММ-матеріали, як і раніше, купуються за завищеними цінами

"Укрзалізниця" продовжує закуповувати масла за космічними цінами, ще й на непрозорих тендерах. У грудні 2019 року "УЗ" запланувала закупівлю моторних олив. Процедура придбання затягнулася, і тільки в березні оголосили два ідентичних тендери на суму понад 250 млн гривень. Були проведені тендерні закупівлі на оливу і мастильні матеріали, в яких брали участь 7 учасників. Серед них офіційні представники двох найбільших в Україні заводів - виробників масел компанії "Торум" і "Міро", які багато років співпрацювали з УЗ, а також компанія "КСМ-Трейд", яка також неодноразово надавала послуги установі", - сказано в повідомленні.

Журналісти також зазначають, що замовник відхилив 5 з 7 пропозицій – і допустив до аукціону лише ТОВ "Корнет Холдинг" і ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн-Юкрейн".

"Після того як була розміщена документація в "Прозорро", на наступний день нас зняли. Таким чином, відбувається відрізання конкурентів, зменшується коло учасників, що є ознакою неконкурентної боротьби", - цитує видання слова директора компанії "КСМ-Трейд" Олексія Буйнацкого.

У той же час, на думку представників руху "За чесні закупівлі", рішення тендерного комітету є неправомірними.

"Дві компанії мають порушення в тендерних пропозиціях, їх тендерні пропозиції не відповідають вимогам і повинні бути відхилені. Але замовник, незважаючи на ці порушення, допустив ці компанії і буде ухвалювати рішення про підписання договору", - заявила аналітик руху Анастасія Бондаренко.

"Учасники торгів бачать очевидні порушення "Укрзалізницею" законодавства України про державні закупівлі і умисні дії, що містять ознаки зловживання владою та службовим становищем з боку Івана Юрика, а також приготування до присвоєння, розтрати і заволодіння коштами в особливо великих розмірах, які складуть майже 100 млн гривень", - роблять висновок журналісти.

Зокрема, на користь своєї версії вони наводять формальні причини, за якими до тендеру не допустили інші компанії. Наприклад, учасників, які пропонували оливи українського виробника КСМ-ПРОТЕК, не допустили до аукціону через те, що вони не завантажили в систему кілька сторінок технічних умов на виготовлення одного з семи закуповуваних масел. На підставі цього, повідомляють журналісти, тендерний комітет приходить до висновку, що технічні показники запропонованого масла нібито не відповідають вимогам АТ "Укрзалізниці". Що, наголошують журналісти, не витримує жодної критики, оскільки на відсутніх сторінках не було інформації, що стосується предмета закупівлі.

"Крім того, як виявилося, пропозиції ТОВ" Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн-Юкрейн" і ТОВ "Корнет Холдинг" не відповідають вимогам замовника, адже мали велику кількість невідповідностей в тендерних пропозиціях і повинні бути відхилені і не допущені до аукціону. Зокрема, ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Хілл Корпорейшн-Юкрейн" надало документ про технічну відповідність товару, з якого чітко видно, що оливу випробовували в випробувальному центрі ТОВ "Атлантік АФ" у Казахстані. Насправді, такого випробувального центру в Казахстані не існує, а під такою назвою значиться меблеве підприємство", - продовжили перераховувати "дива" тендеру УЗ журналісти.

Також питання викликає правомочність проведення тендера взагалі. За даними журналістів, з 25 травня право Центру забезпечення виробництва УЗ проводити тендерні закупівлі було призупинено судом.

"За позовом ТОВ "Торум", 25 травня 2020 року Господарський суд Києва заборонив Філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці здійснювати дії і приймати рішення, спрямовані на продовження зазначених процедур. 27 травня було відкрито виконавче провадження і вручено відповідну постанову заступнику директора філії "ЦЗВ" Юрію Шіганову. Однак, рішення суду керівництвом УЗ була проігнорованоо, 28 травня було проведено електронний аукціон і визначено переможця", - сказано в публікації.

Питання, на думку журналістів, викликає і поспіх, з яким був підписаний контракт з компанією, визначеної переможцем тендера. З ТОВ "Корнет Холдинг" УЗ підписала контракт ввечері 19 червня. А вже 22 червня представники компаній, які вважають, що їх неправомірно позбавили можливості брати участь в тендері, надали в УЗ офіційні листи з цінами, які виявилися нижчими від запропонованих переможцями тендеру.

УНІАН

УНІАН

УНІАН

УНІАН

УНІАН

Також "викинуті" з тендеру компанії звернулися з листами до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до НАБУ з вимогою перевірити прозорість тендерної процедури і наявність корупційної складової.