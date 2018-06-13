Скандал через магазину путінського мільйонера в Києві: спливла важлива деталь

Магазином скандального пропутінського бізнесмена Германа Стерлігова, який він зібрався відкрити в центрі Києва, будуть керувати українці.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за магазин будуть відповідати соратниики Стерлігова Володимир та Ірина Дзюби.

Володимир та Ірина Дзюби Соц мережі

Про те, що в центрі столиці на Хрещатику 44а з'явиться магазин хліба Стерлигова повідомляли в соцмережах ще на початку червня. "Ну ось і кияни зможуть скуштувати на Хрещатику натурального бездріжджового хліба з російської печі. Адже саме Київ - мати міст руських, а до сих пір сидів без хліба, задовольняючись хімічним хлібозамінником. Вітаю жителів Хрещатика, їм першим буде доступний справжній хліб", - повідомляв Герман Стерлігов, який пропагує об'єднання декількох держав в "Київську Русь".До речі, в Росії в подібних магазинах Стерлігов пропонує ще й різки для дітей.

Господар столичного магазину - близький соратник Стерлігова Володимир Дзюба, а також його дружина Ірина. Про них відомо, що вони екологи. Володимир та Ірина Дзюби вже кілька років створюють селянські поселення на кордоні Росії з Чернігівською областю і в Ясній Поляні.

Торгуватимуть одягом власного модельного дому Соц мережі

Хоча самі живуть в Києві і Сумській області. Подружжя також як і Стерлігов пропагують "Київську Русь".

У магазині Дзюби збираються продавати не тільки "селянський хліб", але і мед, сир, а також одяг, зшитий у власному модельному домі.

До речі, сам Стерлігов буває в Україні, наприклад, взимку 2014 роки відвідував місто Шостку, і зустрічався із місцевими жителями прямо в приміщенні місцевої райадміністрації. Тут він роздавав свої книги, подарував книги своєї дружини Олени "Чоловіком бита".

У 2014 році Стерлігов відвідував Шостку Соц мережі

Сам Стерлігов відомий своєю підтримкою бойовиків "Л\ДНР", яких він називав ополченцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в вівторок, 13 червня, представники радикальної організації С-14 зірвали банер з назвою магазину на балконі будинку Хрещатик 44-а , а також намагалися з'ясувати хто орендує квартиру, в якій збираються відкрити магазин.