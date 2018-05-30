"Має бути чітка відповідь": Гриценко "пройшовся" по СБУ за вбивство Бабченка

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка ще раз продемонструвало слабкість українських спецслужб і правоохоронних органів.

Про це йдеться в ексклюзивному блозі на OBOZREVATEL лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

На думку екс-міністра, влада використовує ресурси для переслідування політичних опонентів замість того, щоб займатися контррозвідувальною діяльністю і працювати на недопущення резонансних вбивств.

"Ми платимо мільярди гривень у вигляді податків, плюс уже декілька років діє додатковий військовий збір, ми утримуємо Службу безпеки, яка за чисельністю перевищує аналогічні структури в інших країнах. Тому ми маємо право вимагати від керівництва СБУ та від інших правоохоронців результату. А вони поки що розводять руками, обіцяють, а потім минає місяць, півроку-рік-два, і немає не те що результату, а й навіть жодних серйозних зрушень", - заявив Гриценко.

Він наголосив, що спецслужби повинні показати результат у справі Бабченка, якщо хочуть повернути довіру українців.

"Особисто я думаю, що без Росії тут не обійшлося. Саме тому для того, щоб люди чітко знали, що відбувається на нашій території і хто тут так безкарно вбиває, підриває машини в центрі столиці, має бути чітка відповідь правоохоронних органів. Насамперед відповідь СБУ", - резюмував політик.

Нагадаємо, Бабченко був застрелений ввечері 29 травня у Києві в будинку, де він проживав. Вбивця випустив у нього три кулі. Від отриманих поранень журналіст помер у машині "швидкої допомоги".

Раніше в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченка. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину, а також фоторобот можливого вбивці.