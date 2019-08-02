Made in Ukraine: пропагандисти зганьбилися відео з українськими вояками в морському спецназі РФ

Росіяни поширюють відео, в якому хваляться міццю морського спецназу.

Однак у ролику використані кадри з українськими військовими, пише у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ватрушки розганяють ролик про свій морський спецназ. Але мої друзі в ССО зараз трохи емоційно ридають, бо небрати використовували більшість кадрів із роботи 73 морського ЦСО ССО мейд ін Юкрейн", — написав він у коментарі.

Кадр із відео пропагандистів

Користувачі висміяли пропагандистів, вказавши на їхню відмінну рису – злодійство.

Ватрушки розганяють ролік про свой морський спезназ ... Альо мої друзі в СЗГ зараз немного емоційно рідають, бо небраття Використана більшість кадрів з роботи 73 Морського ЦСО ССО майд ін Юкрейн 😂😂😂 https://t.co/yB4ZQ1apCH pic.twitter. com / nvZxh7XgBE - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) August 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше путінські пропагандисти зганьбилися в прямому ефірі.

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