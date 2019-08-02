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Made in Ukraine: пропагандисти зганьбилися відео з українськими вояками в морському спецназі РФ

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Росіяни поширюють відео, в якому хваляться міццю морського спецназу.

Однак у ролику використані кадри з українськими військовими, пише у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ватрушки розганяють ролик про свій морський спецназ. Але мої друзі в ССО зараз трохи емоційно ридають, бо небрати використовували більшість кадрів із роботи 73 морського ЦСО ССО мейд ін Юкрейн", — написав він у коментарі.

Кадр із відео пропагандистів

Кадр із відео пропагандистів

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Made in Ukraine: пропагандисти зганьбилися відео з українськими вояками в морському спецназі РФ

Made in Ukraine: пропагандисти зганьбилися відео з українськими вояками в морському спецназі РФ

Made in Ukraine: пропагандисти зганьбилися відео з українськими вояками в морському спецназі РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше путінські пропагандисти зганьбилися в прямому ефірі.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
Сили спеціальних операцій ЗС України
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К Денис
К Денис
Пи3/14деть не мешки ворочать))) знатный пи3/14дабол этот чтирлиц)))))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
К Денис, Это украинский спецназ во главе с Мокряком, отбивается от погранслужбы ФСБ РФ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а с чего это видно? я вижу там только российский флаг.Болтанул языком опять Штирлиц.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Smekalov Sergey, Он Мыкола Хаврыло, а не Штирлиц
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну , и с чего этот фейсбучный "офицер" взял ,что это украинский спецназ?
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