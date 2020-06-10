Люстрований Щербей знову став начальником ДСНС Закарпаття
Начальником управління ДСНС у Закарпатській області знову став Мирослав Щербей, який був люстрований після Революції Гідності.
Про призначення повідомила пресслужба обласного управління відомства в середу, 10 червня.
"Справедливість, гідні умови праці для кожного рятувальника і захист держави та громадян від небезпек – головні критерії нашої подальшої роботи", – сказав Щербей під час призначення.
Місцеве видання 0312 відзначило, що Щербей отримав посаду після рішення Закарпатського окружного адміністративного суду про відновлення його на посаді.
Щербей у 2013 році вже очолював обласне управління тоді ще МНС, а не ДСНС Закарпаття. Тоді він був активним функціонером Партії регіонів, звільнений за підсумками люстрації.
Зараз він є заступником голови Закарпатської обласної організації партії "Опозиційна платформа – За життя".
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