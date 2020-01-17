Люкс за 135 тисяч: опубліковано відео шикарних апартаментів Зеленського в Омані

Глава України Володимир Зеленський під час візиту до Оману зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace, де в цей сезон президентський люкс коштує приблизно 135 тисяч гривень.

Як виглядає зсередини номер, у якому гарант жив із дружиною, показав "4 канал" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами журналістів, під час відпочинку Зеленські зупинялися на 8-му поверсі, в люксі із краєвидом на море та гори.

Зеленський в Омані

Цей номер більше схожий на справжні апартаменти, де у кожного своя ванна.

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Також там є вітальня, де можна приймати гостей за обідом, і окрема їдальня із персональною кухнею – якщо відпочивальники не бажають даремно з’являтися на публіці й мають своїх кухарів. Також є невеликий кабінет.

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Як розповіли журналістам працівники готелю, ціни за номери в ньому залежать і від поверху – чим вище, тим краще й дорожче.

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Так, на 9-му поверсі має право зупинятися винятково султан Оману.

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Тож з'ясувалося, що люкс, у якому відпочивав із сім'єю Зеленський, нині коштує приблизно 135 тисяч гривень з усіма податками. Але, залежно від сезону, вартість може зростати і до 200 тисяч.

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Відпочинок Зеленського в Омані Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.

Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві о 2:37.

Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який останніми днями здійснив низку перельотів до Оману й Росії.

Журналіст і блогер Кирило Сазонов вказав, що Зеленський "дуже ризикував", вирішивши здійснити візит саме в Оман: "Після початку обстрілів у цьому регіоні могли закрити небо для всіх літаків. Довелося б випливати на катері".

Через кілька днів після того, як Зеленський залишив країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який керував 50 років (із 1970 року).

OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати і на те, що президент України провів на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.

Офіс президента всіляко намагається виправдати Володимира Зеленського за візит до Оману, заявляючи, що той "максимально швидко" повернувся в Україну після авіакатастрофи в Ірані.

Державна прикордонна служба України відмовилася надати OBOZREVATEL інформацію про перетин кордону президентом Володимиром Зеленським, коли він прямував на відпочинок в Оман.

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