Люкс за 135 тисяч: опубліковано відео шикарних апартаментів Зеленського в Омані

Глава України Володимир Зеленський під час візиту до Оману зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace, де в цей сезон президентський люкс коштує приблизно 135 тисяч гривень.
Як виглядає зсередини номер, у якому гарант жив із дружиною, показав "4 канал" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
За словами журналістів, під час відпочинку Зеленські зупинялися на 8-му поверсі, в люксі із краєвидом на море та гори.
Зеленський в Омані
Цей номер більше схожий на справжні апартаменти, де у кожного своя ванна.
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Також там є вітальня, де можна приймати гостей за обідом, і окрема їдальня із персональною кухнею – якщо відпочивальники не бажають даремно з’являтися на публіці й мають своїх кухарів. Також є невеликий кабінет.
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Як розповіли журналістам працівники готелю, ціни за номери в ньому залежать і від поверху – чим вище, тим краще й дорожче.
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Так, на 9-му поверсі має право зупинятися винятково султан Оману.
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Тож з'ясувалося, що люкс, у якому відпочивав із сім'єю Зеленський, нині коштує приблизно 135 тисяч гривень з усіма податками. Але, залежно від сезону, вартість може зростати і до 200 тисяч.
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Відпочинок Зеленського в Омані
Скриншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману в різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.
В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві о 2:37.
Журналістка "Страны" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру у компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який останніми днями здійснив низку перельотів до Оману й Росії.
Журналіст і блогер Кирило Сазонов вказав, що Зеленський "дуже ризикував", вирішивши здійснити візит саме в Оман: "Після початку обстрілів у цьому регіоні могли закрити небо для всіх літаків. Довелося б випливати на катері".
Через кілька днів після того, як Зеленський залишив країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який керував 50 років (із 1970 року).
OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати і на те, що президент України провів на березі арабської країни переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.
Офіс президента всіляко намагається виправдати Володимира Зеленського за візит до Оману, заявляючи, що той "максимально швидко" повернувся в Україну після авіакатастрофи в Ірані.
Державна прикордонна служба України відмовилася надати OBOZREVATEL інформацію про перетин кордону президентом Володимиром Зеленським, коли він прямував на відпочинок в Оман.
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